Новая смертельная опасность табачного дыма

Проведенное американскими специалистами исследование указало на способность табачного дыма «будить» спящие раковые клетки и помогать им размножаться в организме. В частности, ученые смогли заметить влияние табачного дыма на активность особых типов клеток нейтрофилов. Отчет об этой работе опубликовал журнал Science.Исследователи подвергали воздействию табачного дыма мышей, и установили: под его воздействием активизируются нейтрофилы - типы клеток, которые побуждают иммунную систему активно реагировать, например, при попадании в организм чужеродных микробов. Иммунная реакция, вызванная нейтрофилами, может в свою очередь стимулировать активность «спящих» раковых клеток. Такие клетки способны годами скапливаться в организме, пока не получают толчка к развитию, и резко активировавшийся иммунитет как раз и может им оказаться.«Под воздействием табачного дыма в организме мышей раковые клетки стали не только пробуждаться, но и активно делиться. Главную роль в этом процессе играют не столько возбудители, сколько реакция иммунной системы на них», - констатировали исследователи.По словам ученых, активация иммунного ответа, с одной стороны, должна губить раковые клетки. Но парадоксальным открытием стало то, что именно иммунная активность способствует пробуждению и размножению спящих или латентных раковых клеток. Это покоящиеся клетки, у которых замедлен обмен веществ, и которые способны переносить воздействие лучевой терапии и химиотерапии. Именно спящие раковые клетки делают возможными рецидивы опухоли.Помимо табачного дыма, вызвать нежелательную иммунную активность также могут бактериальные инфекции и хронический стресс, дополнили ученые.