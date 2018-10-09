Популярная диета повышает риск ранней смерти

Корейские ученые из Католического Университета установили: диета йо-йо вдвое увеличивает риск ранней смерти, возникающей в связи с сердечными приступами или инсультом. По словам специалистов, соблюдение такой диеты повышает показатели уровня сахара в крови и кровяного давления.О диете йо-йо говорят, когда попытки похудения дают снижение веса, а следом – его набор. Обычное такие колебания веса наблюдаются, когда люди решительно сбрасывают вес за короткое время, например, перед отпуском или каким-то мероприятием. Как оказалось, похудение с краткосрочным эффектом крайне неблагоприятно действует на организм.Исследователи приняли в расчет данные 6 748 773 человек. Все они к началу эксперимента были полностью здоровы, не имели проблем с сердцем. В течение 7 лет добровольцам регулярно измеряли давление, а также содержание в крови холестерина и сахара в крови. К концу исследования скончались 54 785 участников, кроме того, 22 498 человек пережили инсульт, а ещё 21 452 человек – инфаркт.Специалистам удалось выявить корреляцию между колебаниями веса и плохим здоровьем людей. Сильнее всего в этом плане рисковали люди, чьи показатели кровяного давления, холестерина и сахара часто колебались в течение 4 лет – их риск преждевременной смерти оказался повышенным на целых 127%. Столь высокую вероятность ранней смертности ученые связали с подверженностью людей с постоянно колеблющимся весом сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету второго типа.