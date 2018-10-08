Как распознать инсульт: первые признаки, факторы риска и первая помощь

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Инсульт может случиться любым человеком, даже в любом возрасте. К сожалению, в последние годы заболевание становится всё моложе, но в зоне риска преимущественно находятся пожилые люди. Не каждый может распознать этот недуг. Поэтому эксперты назвали все признаки инсульта.Существует всего два типа инсульта.Геморрагический инсульт — это кровоизлияние в мозг. Оно характеризуется разрывом сосудов, вызванным высоким артериальным давлением. Крови будто раздвигает ткани мозга, образуя полость и заполняя её. Из-за этого возникает внутримозговая гематома.Ишемический инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения. Это означает затруднение или вообще прекращение поступления крови к тому или иному отделу мозга и сужение сосудов. При этом возникает повреждение тканей головного мозга. Этот вид инсульта встречается наиболее часто (в 70-85 процентов случаев).Признаки инсультаИнсульт — дело непредсказуемое, поэтому невозможно к нему подготовиться. Главное, в данном вопросе — знать первые признаки болезни, чтобы вовремя обратиться к медикам за помощью. Добавим, что все нижеперечисленные признаки могут встречаться как при ишемическом, так и при геморрагическом инсульте.Проблемы с мимикойЕсли у вас внезапно опустился один уголок рта или глаза, а мимические мышцы не подвергаются контролю, то это может говорить об инсульте. Также человек может испытывать онемение, невозможность улыбнуться или подмигнуть. При таком признаке инсульта следует срочно обращаться в скорую помощь.Слабость и онемение телаВнезапно на вас может накатить ощущение слабости. Это может быть локальное онемение - показательный признак (например, в руке, ноге или половине тела). Как правило, это связано с тем, что при инсульте происходит кровоизлияние в одном из полушарий, которое контролирует движения противоположной части тела. Поэтому человека перестаёт слушаться та часть тела, противоположная полушарию, в котором случилось кровоизлияние.Вы не можете читать и распознавать чужую речьЛевое полушарие головного мозга ответственно за речь. Поэтому может возникнуть проблема с говорением. Вы можете говорить неразборчиво или вообще потеряете эту способность. При этом попытки что-то сказать будут продолжаться, но, к сожалению, ничего не выйдет - это еще один очевидный признак.Признаком инсульта может быть и неразборчивая речь. Всё дело в том, что при кровоизлиянии человек не может контролировать свои мышцы, в том числе для того, чтобы говорить чётко. То же можно сказать и о чтении — эту способность человек может потерять при инсульте.Слишком сильная головная больЧеловек во время инсульта чувствует сильнейшую головную боль, причём такую резкую, которой никогда до этого не испытывал. Если с вами это случилось, то следует обратиться за помощью врача, т.к вероятно, это первый признак инсульта.Нарушение равновесияЕщё одним признаком инсульта является нарушенное равновесие. Человеку становится слишком трудно передвигаться, у него возникает сильное головокружение. Координация при этом будет нарушена. Человек вряд ли сможет передвигаться, так как у него, как правило, добавляются такие признаки, как онемение и слабость в теле.Возникают проблемы со зрениемУ пациента с инсультом возникают временная слепота. Видимое изображение может быть не чётким. Или же начнёт двоиться в глазах. Всё это первые и верные признаки инсульта. Проблемы со зрением в основном возникают в одном глазу, как и онемевшие конечности. Это объясняется не повреждением самого глаза или зрительного нерва, а проблемой анализа полученного изображения в головном мозге.Также могут возникнуть тошнота и рвота, затруднения или потеря слуха, спазмы в мышцах. Если вы почувствовали один или несколько признаков инсульта, необходимо тут же обращаться в скорую помощь.Факторы возникновения инсультаИнсульт всегда наступает мгновенно и внезапно. Причём сейчас заболевание затрагивает не только пожилых людей, но и тех, кому нет и 40 лет. Среди факторов, которые провоцируют возникновения инсульта, можно назвать следующие признаки:Заболевания сердечно-сосудистой системы;Сахарный диабет;Высокое артериальное давление;Транзиторные атаки;Появление холестериновых бляшек в сонных артериях;Болезни крови;Шейный остеохондроз;Частые и продолжительные стрессы;Склонность к внутрисосудистому тромбообразованию;Малоподвижный образ жизни и избыточный вес;Интоксикация, вызванная, чрезмерным приемом лекарственных препаратов;Злоупотребление алкоголем и курением — вследствие этих вредных привычек развиваются патологии сосудов и сердца;Возраст и пол (чаще всего инсульт возникает у мужчин старше 50 лет);Наследственность.Риск кровоизлияния будет повышен, если у вас есть хотя бы один из вышеперечисленных факторов. Поэтому врачи рекомендуют бережно относиться к своему здоровью. Отказ от вредных привычек, здоровый образ жизни, подразумевающий правильное питание и спорт, частые прогулки помогут людям оставаться здоровыми и сильными долгие годы.Первая помощь при инсультеВы уже вызвали скорую помощь, но она долго едет? Не нужно сидеть и ждать у моря погоды. Больному следует помочь, чтобы облегчить его состояние. Так, в первую очередь нужно обеспечить доступ воздуха, если человек находится в помещении. Для этого ослабьте галстук, ремень, расстегните слишком узкую рубашку, откройте окна.Положите человека на бок, потому что велика вероятность рвоты, а это позволит ему не захлебнуться. Голову нужно слегка приподнять, но не больше чем на 30 градусов. Ноги пациента лучше поместить в тёплую воду для того, чтобы перераспределить кровь в организме.При возможности надо измерить давление. При повышенном можно дать препарат для нормализации этого показателя, который был прописан пациенту. Но это нужно делать только в том случае, если вы знаете, что именно прописано пострадавшему от инсульта. Также больному нельзя давать ни воды, ни еды.В остальном помощь посторонних больше не понадобится, всё остальное могут сделать только врачи. Вы же, как человек, оказавшийся рядом, должны поддерживать больного психологически.