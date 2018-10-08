Как распознать инсульт: первые признаки, факторы риска и первая помощь
Существует всего два типа инсульта.
Геморрагический инсульт — это кровоизлияние в мозг. Оно характеризуется разрывом сосудов, вызванным высоким артериальным давлением. Крови будто раздвигает ткани мозга, образуя полость и заполняя её. Из-за этого возникает внутримозговая гематома.
Ишемический инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения. Это означает затруднение или вообще прекращение поступления крови к тому или иному отделу мозга и сужение сосудов. При этом возникает повреждение тканей головного мозга. Этот вид инсульта встречается наиболее часто (в 70-85 процентов случаев).
Признаки инсульта
Инсульт — дело непредсказуемое, поэтому невозможно к нему подготовиться. Главное, в данном вопросе — знать первые признаки болезни, чтобы вовремя обратиться к медикам за помощью. Добавим, что все нижеперечисленные признаки могут встречаться как при ишемическом, так и при геморрагическом инсульте.
Проблемы с мимикой
Если у вас внезапно опустился один уголок рта или глаза, а мимические мышцы не подвергаются контролю, то это может говорить об инсульте. Также человек может испытывать онемение, невозможность улыбнуться или подмигнуть. При таком признаке инсульта следует срочно обращаться в скорую помощь.
Слабость и онемение тела
Внезапно на вас может накатить ощущение слабости. Это может быть локальное онемение - показательный признак (например, в руке, ноге или половине тела). Как правило, это связано с тем, что при инсульте происходит кровоизлияние в одном из полушарий, которое контролирует движения противоположной части тела. Поэтому человека перестаёт слушаться та часть тела, противоположная полушарию, в котором случилось кровоизлияние.
Вы не можете читать и распознавать чужую речь
Левое полушарие головного мозга ответственно за речь. Поэтому может возникнуть проблема с говорением. Вы можете говорить неразборчиво или вообще потеряете эту способность. При этом попытки что-то сказать будут продолжаться, но, к сожалению, ничего не выйдет - это еще один очевидный признак.
Признаком инсульта может быть и неразборчивая речь. Всё дело в том, что при кровоизлиянии человек не может контролировать свои мышцы, в том числе для того, чтобы говорить чётко. То же можно сказать и о чтении — эту способность человек может потерять при инсульте.
Слишком сильная головная боль
Человек во время инсульта чувствует сильнейшую головную боль, причём такую резкую, которой никогда до этого не испытывал. Если с вами это случилось, то следует обратиться за помощью врача, т.к вероятно, это первый признак инсульта.
Нарушение равновесия
Ещё одним признаком инсульта является нарушенное равновесие. Человеку становится слишком трудно передвигаться, у него возникает сильное головокружение. Координация при этом будет нарушена. Человек вряд ли сможет передвигаться, так как у него, как правило, добавляются такие признаки, как онемение и слабость в теле.
Возникают проблемы со зрением
У пациента с инсультом возникают временная слепота. Видимое изображение может быть не чётким. Или же начнёт двоиться в глазах. Всё это первые и верные признаки инсульта. Проблемы со зрением в основном возникают в одном глазу, как и онемевшие конечности. Это объясняется не повреждением самого глаза или зрительного нерва, а проблемой анализа полученного изображения в головном мозге.
Также могут возникнуть тошнота и рвота, затруднения или потеря слуха, спазмы в мышцах. Если вы почувствовали один или несколько признаков инсульта, необходимо тут же обращаться в скорую помощь.
Факторы возникновения инсульта
Инсульт всегда наступает мгновенно и внезапно. Причём сейчас заболевание затрагивает не только пожилых людей, но и тех, кому нет и 40 лет. Среди факторов, которые провоцируют возникновения инсульта, можно назвать следующие признаки:
Заболевания сердечно-сосудистой системы;
Сахарный диабет;
Высокое артериальное давление;
Транзиторные атаки;
Появление холестериновых бляшек в сонных артериях;
Болезни крови;
Шейный остеохондроз;
Частые и продолжительные стрессы;
Склонность к внутрисосудистому тромбообразованию;
Малоподвижный образ жизни и избыточный вес;
Интоксикация, вызванная, чрезмерным приемом лекарственных препаратов;
Злоупотребление алкоголем и курением — вследствие этих вредных привычек развиваются патологии сосудов и сердца;
Возраст и пол (чаще всего инсульт возникает у мужчин старше 50 лет);
Наследственность.
Риск кровоизлияния будет повышен, если у вас есть хотя бы один из вышеперечисленных факторов. Поэтому врачи рекомендуют бережно относиться к своему здоровью. Отказ от вредных привычек, здоровый образ жизни, подразумевающий правильное питание и спорт, частые прогулки помогут людям оставаться здоровыми и сильными долгие годы.
Первая помощь при инсульте
Вы уже вызвали скорую помощь, но она долго едет? Не нужно сидеть и ждать у моря погоды. Больному следует помочь, чтобы облегчить его состояние. Так, в первую очередь нужно обеспечить доступ воздуха, если человек находится в помещении. Для этого ослабьте галстук, ремень, расстегните слишком узкую рубашку, откройте окна.
Положите человека на бок, потому что велика вероятность рвоты, а это позволит ему не захлебнуться. Голову нужно слегка приподнять, но не больше чем на 30 градусов. Ноги пациента лучше поместить в тёплую воду для того, чтобы перераспределить кровь в организме.
При возможности надо измерить давление. При повышенном можно дать препарат для нормализации этого показателя, который был прописан пациенту. Но это нужно делать только в том случае, если вы знаете, что именно прописано пострадавшему от инсульта. Также больному нельзя давать ни воды, ни еды.
В остальном помощь посторонних больше не понадобится, всё остальное могут сделать только врачи. Вы же, как человек, оказавшийся рядом, должны поддерживать больного психологически.
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Добавил kolonka в категорию Неврология
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