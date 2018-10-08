Аспирин действен против рака

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Сотрудники Кардиффского университета (Великобритания) установили: прием аспирина повышает выживаемость у раковых больных.«Прием аспирина может принести пользу при лечении некоторых видов рака», - сообщили ученые.В пользу их заключения говорят результаты анализ данных о 120 тысячах пациентов онкологических отделений, болеющих раком кишечника, раком груди и предстательной железы. Часть этих пациентов принимали низкие дозы аспирина.По поводу полезности аспирина представителями науки были высказаны разные мнения. Скептически настроенная часть специалистов указывала на его способность провоцировать внутренние кровотечения. Но авторы нового исследования подсчитали, что лишь у немногих принимавших аспирин пациентов наблюдался побочный эффект в виде кровотечения в желудочно-кишечном тракте. Количество таких случаев у онкобольных не превышало число случаев кровоизлияний в желудке у людей из контрольной группы, не принимавших данное лекарство (в этой группе насчитывалось 400 тысяч человек).Эксперты оговариваются, что подтверждающие пользу аспирина при лечении рака данные полученные в ходе обсервационных исследований и их недостаточно для уверенного заявления о существовании причинно-следственной связи. Однако, как отметили при этом исследователи, «аспирин безусловно эффективен как обезболивающее и профилактическое средство, которое может применяться и для лечения злокачественных опухолей».