Выяснилось, почему женщины живут дольше мужчин

Факт более долгой продолжительности жизни у женщин в сравнении с мужчинами был известен и раньше. Теперь ученые выяснили, наконец, почему так происходит. Авторами открытия стали исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США).Как поясняют представители науки, продолжительность человеческой жизни зависит от величины теломеров - концевых участков хромосом. Теломеры выполняют роль защитников, защищая генетический материал от повреждений (например, при репликации клеток).У женских хромосом, как оказалось, теломеры длиннее мужских. Американские специалисты установили: удлинению теломеров и, соответственно, продлению жизни способствует гормон эстроген. Он оказывает стимулирующее действие на белок энзим, повышает активность теломеразы - фермента, который и способствует увеличению теломеров.В то же время теломеры могут укорачиваться – на это могут повлиять проблемы со здоровьем, а также неправильный образ жизни. По словам экспертов, мужчины сильнее подвержены вредным привычкам, что дополнительно обусловливает разницу в их продолжительности жизни в сравнении с женщинами. Как итог, женщины живут на 5% дольше мужчин.