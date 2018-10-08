Пилюли с витамином D не защищают наши кости

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Пищевые добавки с витамином D не делают кости более здоровыми. К такому печальному выводу пришли исследователи.Прием пилюль с витамином D не укрепляет кости и не защищает от переломов, как показало исследование. Много лет подряд эксперты советуют детям и взрослым принимать добавки с витамином D зимой, когда количество солнечных дней минимально, чтобы избежать последующих проблем с костями. Однако новое обширное исследование показывает, что эти таблетки не предотвращают переломы и не повышают минеральную плотность костей. Ученые провели метаанализ 81 исследования и не получили каких-либо убедительных подтверждений справедливости рекомендаций о приёме добавок с этим витамином для поддержания скелетно-мышечного здоровья.В отчете говорится о том, что единственным доказанным преимуществом приема добавок с витамином D является снижение риска таких редких расстройств, как рахит и остеомаляция, но это наблюдается только в группах высокого риска, в которых люди почти совсем не видят солнечного света. При этом прием витаминных добавок никаким образом не предотвращает переломы, падения, он не укрепляет минеральную плотность костей, какое бы количество этого витамина не принимали люди. Следовательно, клинические рекомендации врачей должны быть пересмотреныВпрочем, ряд экспертов уже выразил скептическое отношение к данному метаанализу. Они заявили, что он включал небольшое количество людей, у которых уровень витамина D в организме был слишком низким перед началом приема витаминных добавок. МедикФорум напоминает, что большая часть этого витамина вырабатывается нашей кожей под воздействием солнечных лучей. Однако в странах с северным и пасмурным климатом зимой солнца на небе почти не бывает, из-за чего необходимый для здоровья костей витамин в организм поступает в очень небольших количествах. Именно поэтому врачи рекомендуют употреблять пищевые добавки с витамином D, а также активнее налегать на печенку, яйца, красное мясо и жирную рыбу.