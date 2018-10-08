Опасность холестерина для здоровья оказалась мифом

Журнал Expert Review of Clinical Pharmacology опубликовал данные, полученные международной группой ученых, которые изучали сведения, полученные исследованиями природы холестерина за последние пятьдесят лет. В результате ученые констатировали: нет данных, подтверждающих влияние холестерина на сердечно-сосудистые заболевания.«Мы не обнаружили доказательств связи между высоким уровнем общего или «плохого» холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями», - заявили авторы новой работы после того, как ими были проанализированы данные 1,3 миллиона пациентов.В опубликованном обзоре ученые утверждают, что широко распространенное сегодня представление об опасности высокого уровня холестерина в крови для здоровья человека базируется на «вводящей в заблуждение статистике, исключении неудачных испытаний и игнорировании многочисленных противоречивых наблюдений». Означает ли это, что прием статинов, обоснованный нужностью этих препаратов для борьбы с повышенным холестерином, является, в сущности, бесполезным делом? Исследователи считают: да.Специалисты апеллируют к анализу данных, полученных в 12 европейских странах в период с 2000 по 2012 год. Эти расчеты свидетельствуют, что между приемом статинов и сокращением смертности нет никакой связи. Эффективность статинов в этот раз поставлена учеными под сомнение. Согласно их заключению, данные препараты имеют «неочевидные преимущества, и серьезные побочные эффекты».Исследователи поделились сделанными ими парадоксальными открытиями. В частности, они обнаружили, что пожилые люди с высоким уровнем «плохого» холестерина (ЛПНП, липопротеины низкой плотности) отличаются более долгой продолжительностью жизни. Другой парадокс в том, что здоровые люди с низким «плохим» холестерином в крови, как выяснилось, склонны к инфекционным заболеваниям и раку.