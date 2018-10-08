Новая опасность морепродуктов

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Исследователи из Баптистского университета Гонконга обнаружили опасное свойство морепродуктов аккумулировать в себе химические вещества из солнцезащитных кремов. По мнению ученых, попадание данных химикатов в человеческий организм способно стать фактором развития бесплодия и онкологических недугов.Авторы исследования с 2013 года собирали образцы морской воды из 30 регионов на побережье Гонконга. Также они исследовали организмы морепродуктов, собиравшихся с семи ферм, - рыбы, креветок, устриц и других даров моря. Во всех образцах морской воды и морепродуктов они в результате обнаружили следы потенциально опасных химических субстанций.В частности, речь идет о фильтрах ультрафиолетовой радиации, присутствующих в солнцезащитных средствах для абсорбирования или блокировки солнечного излучения. По словам ученых, наибольшей концентрацией ультрафиолетовых фильтров в морской воде и морепродуктах отличались образцы, собранные в местах, близких к участкам с пляжами и системами канализации.Исследователи отметили, что данные химические вещества вызывают аномалии и высокую смертность у зебровых рыбок, чья генетическая структура схожа с человеческой. Авторы работы допускают, что попадающие в морскую воду и морепродукты ингредиенты солнцезащитной косметики, могут представлять собой особый риск для здоровья людей, провоцируя различные отклонения в работе организма.