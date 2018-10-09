10 вредных советов для худеющих людей

Когда люди мечтают избавиться от ненавистных килограммов и обрести красивую форму, они сразу посвящают себя тренировкам, начинают правильно питаться. Однако нередко бывает так, что, не достигая нужного результата, у людей пропадает мотивация. Чтобы этого не случилось, нужно следовать определённым советам.Миф №1: лучшие тренировки — утромЛюди убеждены, что тренировки в утреннее время, да ещё и натощак, — это лучшее, что может быть для похудения. Причём оснований для такого убеждения нет никаких. Ведь все диетологи и тренеры знают: тренироваться нужно тогда, когда человек чувствует себя лучше всего. Так организм полностью готов к тем нагрузкам, которые его ждут в ближайшие пару часов. В том числе это зависит и от биологических ритмов. Например, «совы» будут комфортнее себя чувствовать в зале по вечерам, а вот «жаворонкам» в самом деле может быть удобнее тренироваться утром. Причём самое важное в данном вопросе последовательность. Иными словами, если вы привыкли заниматься в 21:00, то этого правила нужно придерживаться всегда.Миф №2: фитнес не помогает бороться со старениемНа самом деле регулярные занятия спортом помогают омолодиться не только телу, но и мозгу. Одно из последних исследований, проведённое в 2018 году, доказывает это. Испытания проводились на пожилых людях. Оказалось, что те, кто больше двигался, имели меньше маркеров нарушений работы сердца в крови, чем их менее активные сверстники.Миф №3: фитнес — лучший способ похуденияФитнес может быть отличным способом похудения, но нагрузка должна быть интенсивной. Так что доля правды в таком утверждении всё-таки есть. Однако вам придётся всерьёз попотеть: потому что потратить на тренировке нужно будет больше, чем вы съели за день. Ведь именно в дефиците калорий кроется тайна идеального похудения. Разумеется, достичь хорошего результата не получится без правильного питания, отказа от вредных привычек и соблюдения баланса жиров, белков и углеводов.Миф №4: из-за плохого метаболизма появляется лишний весСчитается, что обмен веществ с годами начинает ухудшаться, а следствием этого является избыточный вес. На самом деле метаболизм никак не влияет на сжигание калорий после 30 лет. Это выяснили эксперты из Национального института здоровья США. Это значит, что с возрастом вес прибавляется не из-за замедляющегося метаболизма. Учёные говорят, что причиной жирка на пузике может быть снижение общей активности. Поэтому решением проблемы в данном случае будет именно спорт и физические нагрузки.Миф №5: силовые тренировки превращают жир в мышцыНа самом деле ничто в мире не способно превратить жир в мышцы — ни тренировки, ни правильное питание. Это две абсолютно разные ткани. Жировая ткань располагается под кожей, она зажата между мышцами или окружает внутренние органы. Мышечная же находится по всему телу. Что касается тренировок, то с помощью силовых вы сможете только нарастить мышцы, но не избавиться от жира, и уж тем более не превратить его в мышцы. Для уменьшения жировой ткани следует придерживаться сбалансированного питания.Миф №6: уже через пару недель можно похудетьВ зависимости от состояния тела результат может прийти как через месяц, так и через полгода. Первых итогов похудения не стоит ждать раньше чем через четыре недели. Хотя многие, конечно, ждут, что отражение в зеркале изменится за день. На самом деле организму нужно не меньше двух недель, чтобы перестроиться на новый образ жизни, а затем уже начать похудение.Миф №7: о здоровье скажет индекс массы телаИндекс массы тела (ИМТ) действительно может оценить общее состояние здоровье, но этот показатель уже давно считается устаревшим. Эксперты уверяют, что измерение талии может быть более показательным в плане здоровья, так как количество жира вокруг неё говорит о состоянии сердца. Это же напрямую связано с риском возникновения когнитивных нарушений и диабета.Миф №8: дневник питания поможет есть правильноНа самом деле ни одна попытка систематизировать питание на бумаге не увенчается успехом без должного желания. Дневник питания, конечно, может упорядочить вашу жизнь. Но это касается разве что подсчёта калорий. К сожалению, никуда не деться от желания съесть что-то вредное. Надо быть к этому готовым. Для того, чтобы ведение дневника питания было эффективным, нужно не только считать калории, но и понимать, для чего вы это делаете. В сочетании с тренировочным процессом можно получить отличный результат.Миф №9: марафон — это лучший вид бегаМарафоны существуют для профессионалов, которые готовятся к ним не одну неделю. Человеку, который только втягивается в спорт или занимается им на любительском уровне, не следует так перетруждать свой организм. Многочисленные исследования показывают, что бег на протяжении пяти-десяти минут может быть гораздо полезнее, нежели час, проведённый на беговой дорожке. Поэтому не надо думать, что марафон — это панацея.Миф №10: чем больше пота ушло во время тренировки, тем лучшеИспокон веков бытует мнение, что вместе с потом выходит жир. Поэтому тренировка, на которой человек начинает усиленно потеть, воспринимается как что-то крайне эффективное в жиросжигании. На самом же деле это не так. Пот никак не выделяет жир из нашего организма. Также доказано, что не всегда хорошо, когда выделяется слишком много пота. Дело в том, что так могут ухудшиться показатели здоровья и самочувствия.