5 лучших напитков для здоровья

Наша диета должна быть как можно более разнообразной. Употребление разнообразных напитков, коктейлей, соков и насыщенных минералами вод - отличный вариант для обогащения организма питательными веществами. Ниже пойдёт речь о 5 лучших напитках для здоровья, рекомендованных специалистами. Возможно, у вас уже есть свои рецепты, но не забывайте включать некоторые из ингредиентов, которые приведены ниже экспертами.Почему так важно много пить?Употребление воды имеет важное значение для нашего здоровья. Нам нужна вода, чтобы хорошо переваривать пищу, очищать кровь, устранять токсины, питать организм и для сотни иных внутренних процессов. Наша жизнь полностью зависит от воды. Вот почему говорят, что вода – это источник жизни. Там, где есть вода, есть жизнь.Специалисты рекомендуют пить около 2,5 литров воды в день. Для некоторых людей это слишком много, и они не знают, как правильно включить воду в свой ежедневный рацион. Также мы должны учитывать некоторые факторы, которые увеличивают потребность в жидкостях. Потение, избыточное тепло, тренировки, диарея или рвота - это ситуации, в которых требуется больше воды.Хороший способ принятия жидкости - напитки, коктейли и соки. Благодаря этим способам наш организм не только растворяет пищу, но и использует свойства многих продуктов.5 лучших напитков для здоровья1. Травяные чаи.Есть множество трав, которыми вы можете воспользоваться. У них прекрасные оздоровительные свойства: детоксикационные, ободряющие, успокаивающие, противовоспалительные, обезболивающие и т.д. Они также помогают лучше усваивать питательные вещества и являются важными для пищеварения. После каждого приёма пищи в день вы можете пить горячий или холодный травяной настой, в соответствии с вашими предпочтениями.Некоторые из наиболее известных и используемых травяных комбинаций.Болдо: успокаивает боли в желудке, тошноту и улучшает пищеварение.Мята, лимонная трава (лимонник) и имбирь: устраняет вздутие живота.Ромашка и лимонный бальзам: успокаивает нервы.Мята, куркума и корица: предотвращает респираторные заболевания.Имбирь, мята, лимон и корица: ускоряет заживление респираторных заболеваний, таких как простуда, грипп, боль в горле и т. д.Куркума или кайенский перец: они являются естественными противовоспалительными средствами, и их регулярное потребление помогает ослабить симптомы артрита, мышечных болей и т.д.Травяные чаи - довольно безопасные напитки для здоровья, однако обратитесь к врачу, если заметите побочные реакции. Если вы хотите отказаться от кофеина, то травяной чай - лучшее, что вы можете выбрать как альтернативу.2. Растительный сок.Растительный сок - отличный способ быстро пополнить организм и зарядить его достаточным количеством энергии. Его обычно пьют на завтрак или после интенсивной тренировки. Он богат фитонутриентами, которые легко впитываются, детоксифицируют и очищают организм. Чтобы избежать чрезмерного поступления сахара, выжимайте 1 фрукт на каждые 3 овоща. Вы можете попробовать дыню, огурец, сельдерей и шпинат. Другие варианты: апельсин, капуста, огурец и брокколи. Вы даже можете смешать это с пшеничной травой, которая даёт вам ещё много свойств.Подсластить можно стевией или мёдом. Избегайте сахара в таких соках, так как в дополнение к резкому повышению уровня глюкозы в крови устраняются все преимущества, о которых говорилось выше.3. Лимонная вода.Лимонная вода полна преимуществ. На протяжении столетий этот напиток является одним из лучших в профилактике заболеваний. Как его делать? Утром выжмите половину лимона в 1 стакан тёплой воды. Пейте сразу на голодный желудок. Важно, чтобы лимон был свежим и выжимался перед потреблением.Этот напиток является естественным детоксификатором, который выводит отходы из кишечного тракта. Кроме того, он способствует пищеварению и укрепляет иммунную систему. Присутствие витамина С помогает предупредить респираторные заболевания, такие как простуда или грипп. И вам больше не понадобится жидкость для полоскания рта! Его антибактериальные качества обеспечивают свежесть и устраняют микроорганизмы, которые вызывают отталкивающий запах изо рта.4. Кокосовая вода.Кокосовая вода необходима для регидратации организма. Она успокаивает жажду и обеспечивает свежесть и облегчение в жаркие дни. Это изотоническая вода (то есть она имеет ту же концентрацию солей, что и эритроциты, но она не деформирует их). Она содержит кальций, магний, фосфор, натрий, калий, цинк, селен, йод, серу, марганец, бор и многие иные витамины. Вы должны потреблять чистую кокосовую воду без консервантов, сахаров или других добавок. Лучше всего пить прямо из кокоса в тропических районах или специальных натуристских центрах.Чтобы максимально использовать его свойства, вы можете съесть его за завтраком, после тренировки и занятий спортом один раз в день в качестве регидратора или в очень жаркие дни. Он также безопасен для детей, которым очень нравится его вкус.5. Комбуча.Комбуча является одним из самых рекомендуемых напитков для здоровья, поскольку это чистая чайная ферментация. Ферментированные продукты имеют пробиотики, которые помогают нашей кишечной флоре. Некоторые из преимуществ комбучи:- облегчает переваривание пищи;- предотвращает рост кандиды;- устраняет воспаление;- улучшает коммуникацию кишечника и мозга, улучшает настроение;- способствует умственной ясности;Другие его названия, - это маньчжурский гриб, китайский гриб или чайный гриб. Он производится с помощью штамма Medusomyces gisevi, микроорганизмов, подобных дрожжам. Чайный гриб сначала выращивает в банках в домашних условиях и подслащивается нужным количеством сахара. Бактерии ферментируют сахар и превращают его сначала в этиловый спирт, затем в двуокись углерода и уксусную кислоту.Для того, чтобы комбуча была хорошего качества, микроорганизмы должны развиваться в кислой среде. Уровень кислотности этого напитка аналогичен уровню сидра, и количество сахара, добавленного в начале, будет определяющим для этого. Это безопасный напиток, так как бактерии при размножении выделяют антибиотические вещества, которые убивают другие вредные для здоровья микроорганизмы. Нужно отметить, что комбуча должна быть сделана при тщательном соблюдении гигиены, чтобы избежать наружного загрязнения.