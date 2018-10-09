Завтраки, которые опасны для мозга

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Исследование австралийских ученых показало, что пренебрежение здоровыми правилами питания во время завтрака приводит к губительным для головного мозга последствиям.Специалисты Университета Маккуори в Сиднее установили: насыщенные жиром и сахаром завтраки могут поспособствовать негативным изменениям в головном мозге всего за четыре дня. Круассаны, блины, сырники, печенье, шоколадные изделия, сладкие мюсли – эти продукты, употребляемые постоянно, способны понижать мозговую активность.В частности, исследователями было экспериментально подтверждено, что поедание на завтрак жирных и сладких продуктов коррелирует с потерей способности к обучению и памяти. По словам ученых, точная причина, вызывающая негативные явления когнитивного характера, неизвестна и нуждается в дальнейшем расследовании. Но специалисты полагают, что на снижение умственной активности влияют изменения концентрации глюкозы в крови, которые возникают из-за нездоровых завтраков, в которых слишком много жара и сахара.Отдельно специалисты отметили, что наблюдали снижение функций мозга у людей во время эксперимента независимо от их веса.