Этот ингредиент поможет не стареть подольше

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Исследователи установили, что один натуральный ингредиент может замедлить процесс старения. Они также назвали продукты питания, в которых он содержится.Кто из нас откажется быть вечно молодым? К сожалению, это невозможно, но существуют некоторые методы, позволяющие чуть замедлить неизбежный ход времени. Основным считают здоровый образ жизни, который включает сочетание правильного питания и грамотного режима физических нагрузок с достаточным отдыхом. Новое исследование показало, что существует один натуральный ингредиент, содержащийся во фруктах и овощах, который поможет прожить подольше и чуть замедлить старение. Речь идёт о пигменте под названием физетин, также имеющим противораковую активность за счет подавления свободных радикалов. Физетин уменьшает нагрузку на организм поврежденных клеток и продлевает жизнь, а также укрепляет здоровье.Настоящим кладезем физетина является клубника, которая имеет максимальную его концентрацию. Клубника наполнена компонентами, сражающимися с окислительным стрессом и воспалениями, что предотвращает болезни сердца. Флавоноиды под названием антоцианины и антиоксиданты имеются в клубнике, они также предотвращают скопления «плохого» холестерина, который блокирует артерии. Наконец, в клубнике есть витамин С, который укрепляет иммунитет. Физетин из клубники помогает делать прочной память, стимулируя сигнальные биологические пути в мозге.Еще одним неплохим источником этого ингредиента, причём даже более доступным по стоимости для россиян, считаются огурцы. Ученые выяснили, что присутствующий в огурцах физетин предотвращает нарушения памяти и процессов обучения у мышей. Огурцы также имеют группу фитонутриентов под названием лигнаны, которые связаны со снижением риска рака, в них полно антиоксидантов, улучшающих иммунитет и защищающих от свободных радикалов. Кроме того, в огурцах имеются стеролы, уменьшающие уровень холестерина.