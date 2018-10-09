5 простых продуктов, которые сделают дыхание свежим

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Придать дыханию нужную свежесть помогают специальные спреи для полости рта, это не секрет. Но что делать тем, кто не хочет использовать средства, содержащие в своем составе химикаты?Если вы не смоги удержаться от того, чтобы съесть в обед какое-нибудь блюдо, влияющее на запах изо рта, можно воспользоваться укропом – эта пряная зелень способна одолеть даже самый неприятный аромат. Просто пожуйте веточку укропа, - и проблема не очень хорошего запаха изо рта быстро разрешится.Прекрасным дезодорантом для полости рта является гвоздика. С ее помощью можно устранить даже запахи, появляющиеся после употребления чеснока и лука. Чтобы избавится от напоминания о съеденном чесноке, полезно на протяжении нескольких минут пожевать несколько «гвоздиков».От неприятного аромата, возникающего после выпитого алкоголя в сочетании с разными закусками, по словам экспертов, эффективно помогают избавиться базилик и мята – для этого нужно разжевать их листочки. Другой продукт, который помогает быть уверенным в своем дыхании, - имбирь. Главное, чтобы он был свежим.Ученые напоминают: чистка зубов после еды для получения свежего дыхания – очень частая и большая ошибка. Если начать чистить зубы в течение получаса после приема пищи или употребления кофе, можно лишь добиться того, что зубная эмаль окажется сильно повреждена. Чистка зубов после употребления продуктов, в которых часто содержатся разные кислоты, заставляет их лишь интенсивнее проникать внутрь эмали, а ворсинки зубной щетки и давление ею только усугубляют этот процесс.