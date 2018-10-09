Простое средство, которое замедляет старение
По данным EurekAlert, опубликовавшего отчет об этой работе ученых, источниками физетина являются огурцы, репчатый лук, яблоки, персики, киви, виноград, хурма, клубника. По мнению специалистов, регулярное поступление физетина в организм способствует сохранению здоровья даже в преклонном возрасте.
Симптоматично, что проводившиеся ранее исследования уже связывали с позитивным действием физетина лучшую защищенность человека от процессов старения и болезни Альцгеймера. Специалисты из Медицинской школы смогли найти объяснение механизма этой связи и к тому же открыли факт влияния физетина на пожилые организмы.
По словам ученых, по мере старения и износа клеток организм их «выключает», но если старые клетки все равно продолжают существовать, за их уничтожение берется иммунная система. Чем старше становится человек, тем хуже его иммунная система справляется с очищением от угасших клеток, и те накапливаются, вызывают воспалительные процессы. На фоне таких воспалений высвобождаются вещества, способные повреждать целостность тканей и приводить к опухолям.
Используя технологию масс-цитометрии на стареющих мышах, исследователи смогли установить, что физетин как раз сокращает уровень старых и опасных клеток в организме, - причем проявляет это свойство в любом возрасте. Таким образом, допускают специалисты, «лекарство от старости» может быть вполне доступным, «достаточно включить в свой рацион необходимое количество овощей и фруктов». Вопрос о правильной дозировке вещества ученые намерены решить в ближайшее время.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил stulout в категорию Разное
Добавить комментарий