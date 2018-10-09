Простое средство, которое замедляет старение

Исследователи из Медицинской школы Университета Миннесоты в США обнаружили, что природное вещество физетин может замедлять старение на клеточном уровне, улучшать состояние здоровья и способствовать увеличению продолжительности жизни. При этом флавоноид физетин содержится в доступных продуктах - овощах и фруктах.По данным EurekAlert, опубликовавшего отчет об этой работе ученых, источниками физетина являются огурцы, репчатый лук, яблоки, персики, киви, виноград, хурма, клубника. По мнению специалистов, регулярное поступление физетина в организм способствует сохранению здоровья даже в преклонном возрасте.Симптоматично, что проводившиеся ранее исследования уже связывали с позитивным действием физетина лучшую защищенность человека от процессов старения и болезни Альцгеймера. Специалисты из Медицинской школы смогли найти объяснение механизма этой связи и к тому же открыли факт влияния физетина на пожилые организмы.По словам ученых, по мере старения и износа клеток организм их «выключает», но если старые клетки все равно продолжают существовать, за их уничтожение берется иммунная система. Чем старше становится человек, тем хуже его иммунная система справляется с очищением от угасших клеток, и те накапливаются, вызывают воспалительные процессы. На фоне таких воспалений высвобождаются вещества, способные повреждать целостность тканей и приводить к опухолям.Используя технологию масс-цитометрии на стареющих мышах, исследователи смогли установить, что физетин как раз сокращает уровень старых и опасных клеток в организме, - причем проявляет это свойство в любом возрасте. Таким образом, допускают специалисты, «лекарство от старости» может быть вполне доступным, «достаточно включить в свой рацион необходимое количество овощей и фруктов». Вопрос о правильной дозировке вещества ученые намерены решить в ближайшее время.