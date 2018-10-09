Мешки под глазами: доступные натуральные средства в помощь

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Мешки под глазами являются виновниками того, что мы выглядим больными и уставшими. Они негативно сказываются на привлекательности нашего лица, а мы не знаем, почему они появляются и как от них избавиться.Необходимо понимать, что мешки под глазами представляют собой не только проблему эстетического характера. Это сигнал того, что нам следует уделять более пристальное внимание работе наших внутренних органов. Все ли с ними в порядке?Эксперты рассказали о том, какие типы мешков под глазами встречаются у людей, и о том, как лучше всего лечить их в каждом конкретном случае.Это позволит вернуть красоту твоему лицу и укрепить здоровье.Первым делом необходимо присмотреться к своему лицу, чтобы узнать, какие особенности имеет этот дефект в твоём случае. Мешки под глазами могут быть припухшими или иметь более тёмный тон.Именно от этого зависит, какое лечение следует выбрать и на какие органы обратить внимание. При этом существуют универсальные способы лечения для всех мешков под глазами.Также нужно иметь в виду, являются ли мешки под глазами вашими постоянными спутниками или же появляются время от времени после злоупотребления некоторыми видами пищи.Знание этой закономерности позволит вам уберечь себя от факторов, которые провоцируют появление мешков под глазами. Благодаря этому станет легче справиться с проблемой.Припухшие мешки под глазамиКогда наши глаза выглядят припухшими, а отек распространяется на верхние веки, речь может идти о задержке жидкости и нарушениях в работе почек.Время от времени они могут появляться из-за употребления слишком солёной пищи на ужин. С другой стороны, постоянные мешки под глазами свидетельствуют о нарушениях в работе почек.Если вы слегка нажмёте на проблемную область, то почувствуете, что под кожей находится жидкость. На несколько секунд мешки исчезнут, но вскоре снова вернутся.Лечение почекДля борьбы с мешками под глазами и улучшения работы почек рекомендуется выполнить следующие шаги:Что касается местного лечения, то попробуйте прикладывать к векам использованные пакетики зеленого чая, предварительно охлаждённые в морозильной камере. Холод также приносит положительный результат.Закройте глаза, приложите к ним пакетики с чаем и расслабьтесь.Также с этой целью можно использовать дольки сырого картофеля или огурца.Что касается внутренней терапии, то рекомендуется пить больше воды. В течение дня нужно выпивать как минимум 1,5 литра воды. Делайте это натощак и между приёмами пищи.Наладить работу почек вам помогут бульон из лука и сельдерея и отвары из одуванчика и лопуха.Если вас беспокоят боли в области поясницы, попробуйте прикладывать на проблемную зону тёплый компресс перед тем, как идти спать. Оставляйте его на полчаса. Для этого можете использовать грелку или электрическую подушку.Тёмные круги под глазамиБывает, что у нас под глазами появляются тёмные круги. Они могут иметь голубоватый, коричневый и даже чёрный оттенок. Это означает, что нужно обратить внимание на работу печени и желчного пузыря.Хотя с подобным дефектом можно легко справиться при помощи пудры или тонального крема, макияж не поможет устранить источник проблемы.Лечение печениУлучшить работу печени и желчного пузыря помогут следующие рекомендации:Начинайте день с приёма стакана тёплой воды с соком половинки лимона.Исключите из своего рациона пищу с вредными для здоровья жирами: жареное, выпечку, маргарин, колбасы и т. д.Старайтесь пораньше ужинать и выбирайте для этого лёгкую пищу.Избегайте белого сахара, заменив его на пчелиный мед, нерафинированный тростниковый сахар, стевию, сироп агавы и т. д.Откажитесь от таких вредных привычек, как курение и приём алкогольных напитков.Перед сном рекомендуется принимать отвары из горьких целебных трав: артишока, пеумуса, одуванчика, синеголовника приморского. Можете приобрести и пищевые добавки на базе этих растений.Перед сном рекомендуется наносить на кожу вокруг глаз несколько капель масла шиповника. Это эфирное масло содержит антиоксиданты и обладает регенерирующими свойствами. Наносите его на кожу мягкими массажными движениями.Другие натуральные средстваЕсть и другие проверенные временем средства, способные избавить нас от как и от мешков, так и от синяков под глазами:Умойте лицо, а перед нанесением увлажняющего крема протрите кожу тоником на базе розмарина, розы или гаммамелиса.Необходимо уделять внимание защите чувствительной кожи вокруг глаз, используя солнцезащитный крем и солнечные очки.Также рекомендуется освоить несколько простых техник массажа лица, чтобы регулярно самим проводить эту полезную процедуру дома.Что касается сна, то желательно использовать качественную подушку такой высоты, чтобы не допускать отеков и задержки жидкости в области лица.В течение дня рекомендуется уделять внимание позам, улучшающим кровоснабжение головы.