Дешевый и доступный овощ назван лучшим для здоровья

Ученые из США заявили о том, что регулярное употребление в пищу обычной морковки помогает защититься от целого ряда недугов, и этот простой корнеплод на самом деле сильно недооценен в своем оздоровительном потенциале. «По своей эффективности этот овощ не уступает яблокам», - отметили специалисты.Есть известная пословица о том, что съедаемое каждый день яблоко позволяет обходиться без лекарств. И многие люди действительно осведомлены, как сильно они полезны.Морковь, подчеркнули эксперты, полезна не менее яблок. Американские терапевты рассказали, что в простой морковке содержатся вещества, которые помогают организму бороться с вирусами.«Благодаря химическому соединению бета-каротину тертая морковь является домашним средством номер один против рака», - отметили исследователи.По словам медиков, бета-каротин (провитамин А) участвует в синтезе половых гормонов и необходим для здорового скелета. Также этот микроэлемент улучшает состояние слизистых и кожи, зубов, волос, помогает восстановиться нервной системе после больших нагрузок и стресса, повышает устойчивость организма перед инфекциями. Особенно много бета-каротина в яркой и сочной оранжевой моркови.В силу целебных свойств моркови ее сравнивают не только с яблоками, но также с чесноком и луком. Например, пожевав кусок моркови, можно уменьшить количество микробов в полости рта и избавиться от неприятного запаха. При простуде морковный сок с медом помогает быстрее встать на ноги.Кроме того, морковный сок полезен при повышенной кислотности желудка и «ленивом» кишечнике, воспалительных процессах горла, отечности. Но пить его в больших количествах нельзя, а, кроме того, морковный сок противопоказан при язве желудка и 12-перстной кишки, а также при обострении гастрита.