Препараты от облысения вызывают импотенцию

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Препараты от облысения и для уменьшения размера простаты могут вызвать потерю эректильной функции, обнаружили исследователи из Файнбергской школы медицины. Результаты работы были опубликованы в журнале PeerJ.Мужчины в возрасте до 42 лет, принимавшие препараты от облысения в течение продолжительного времени (более 205 дней), в пять раз чаще страдали от эректильной дисфункции, чем те, кто принимал их краткосрочно.Одним из таких препаратов был финастерид — средство, влияющее на выработку тестостерона. Оно используется для усиления роста волос либо в случае увеличения простаты. Другой — дутастерид — также используется для уменьшения простаты. Всего исследователи собрали данные более чем о 12 тыс. мужчинах 16–89 лет, которые принимали эти препараты в 1992–2013 годах.В среднем эректильная дисфункция сохранялась около трех лет после прекращения приема препарата. Кроме того, мужчины столкнулись с понижением либидо. У молодых людей наиболее значимым фактором оказалась именно продолжительность приема, а не дозировка или наличие заболеваний, увеличивающих риск дисфункции — диабета или гипертонии.