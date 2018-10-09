Названо дешевое средство от смертельного заболевания

Journal of Clinical Oncology опубликовал данные о том, что учеными было открыто целительное свойство семян льна. Специалисты выяснили, что употребление льняного семени уменьшает риск смерти от рака груди.В частности, ученые обнаружили, что соединения, присутствующие в составе некоторых злаков и овощей, могут уничтожать раковые клетки, «замораживать» рост новых клеток и предотвращать появление вторичных опухолей. Соединения, о которых идет речь, - это фитоэстрогены, и наиболее важными из них, по словам научных специалистов, являются лигнаны.Особенно высокий уровень содержания лигнанов был найден учеными в семени льна. Они советуют придерживаться рациона, богатой продукцией из муки грубого помола, семян льна и овощей – комплекс этих продуктов помогает организму получить лигнаны в достаточном количестве.«У нас есть первые явные доказательства того, что лигнаны не только снижают риск развития рака молочной железы после менопаузы, но также и риск смертности», - отметила научный специалист немецкого Центра исследования рака в Гейдельберге Дженни Чанг-Клод.Помимо лигнанов, семена льна содержат много других полезных микроэлементов: витамины A, В1, В2, В3, В6, В9, C, клетчатка, жирные кислоты омега-3, омега-6, омега-9, аминокислоты.