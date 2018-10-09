6 способов защиты от простуды, о которых мало кому известно

Как максимально обезопасить себя от вирусов ОРВИ, а также поддержать иммунитет в самое опасное время года? Европейские специалисты, иммунологи и вирусологи, составили перечень действенных рекомендаций, которые могут помочь сохранить здоровье в сезон простуд и гриппа.Одна из причин того, что человек чаще простужает осенью и зимой - это охлаждение носа, утверждает профессор Рон Экклз из Центра исследований простудных заболеваний Университета Кардиффа. Эксперт советует защищать нос от переохлаждения и в буквальном смысле согревать – например, вдыхая пар. Если в носу снижается температура, это замедляет кровообращение, а, значит, замедляется и движение иммунных клеток, сражающихся с патогенами.Кроме того, для защиты от простуды полезно промывать нос соленой водой. Исследование ученых из Пенсильванского университета показало, что соленое промывание носа эффективно снижает количество микробов в носовых ходах, не дает вирусам возможность размножаться и проникать внутрь организма.Еще один совет от специалистов: стирать одежду в горячей воде. В разгар вирусных заболеваний терапевты советуют стирать в воде температурой не ниже 40 градусов – это лучше помогает убить микробов, которые попадают на одежду (особенно ту, что часто носится на работу, где то и дело кто-нибудь кашляет и чихает).В сезон простуд и гриппа важно не допускать недостатка витамина D в организме. По данным специалистов Университета Колорадо, дефицит витамина D сопряжен с уменьшением выработки веществ, стимулирующих иммунную систему. Риск простудиться в таких обстоятельствах повышается как минимум на треть. Лучшими источниками витамина D являются печень трески, жирные породы рыбы, яйца, кисломолочные продукты.Также врачи рекомендуют есть меньше сладкого. Научные данные говорят о том, что избыток сладкого в рационе угнетает активность иммунных клеток-фагоцитов, и они начинают пропускать микробов вместо того, чтобы уничтожать. Тем, кто не может без сладостей, следует есть вместо печенья и конфет фрукты и сухофрукты.Помимо этого, эффективным средством защиты от простуд и гриппа является 8-часовой сон. Исследование ученых из Йельского университета свидетельствует: люди, которые спят меньше 7 часов в сутки, в три раза больше подвержены простудным инфекциям, чем спящие по 8 часов.