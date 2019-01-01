Желающим стать мамами женщинам нужно правильно спать

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Если женщина хочет зачать ребенка, то ей нужно соблюдать строгий режим дня. Нарушения графика отхода ко сну увеличивают продолжительность попыток зачатия.Когда женщина всерьез планирует стать мамой, то ей для начала необходимо привыкнуть к строгому режиму дня, как показало исследование ученых из Университета Вашингтона. В первую очередь, это касается времени отхода ко сну. Данное исследование впервые продемонстрировало связь между графиком сна и женской фертильностью, которую ранее было сложно измерить. Исследователи разработали «умные» часы, внимательно наблюдающие за состоянием бодрствования и сна женщин, с помощью которых можно было получить значительный объем информации. В самом исследовании приняли участие 176 женщин, готовящихся стать мамами.Итоговые наблюдения показали связь между временем отхода ко сну и тем периодом, который требуется женщинам для зачатия. Отметим, что во время предыдущих исследований у медсестёр, работающих со сменным графиком, из-за которого они постоянно ложились спать в разное время, отмечался повышенный риск преждевременных родов. Но теперь впервые доказана связь между сном и временем зачатия у женщин без какой-либо специфической профессии. До этого исследователи не считали, что сон является настолько важным для зачатия.Десятки тысяч пар в России сталкиваются с проблемами при зачатии, обращаясь за консультациями к специалистам. Мужчины и женщины готовы пойти на многое ради того, чтобы стать родителями, при этом они в последнюю очередь обращают внимание на график отхода ко сну. Традиционно им советуют исключить из рациона алкоголь и кофеин, а также привести в порядок питание.