Желающим стать мамами женщинам нужно правильно спать
Когда женщина всерьез планирует стать мамой, то ей для начала необходимо привыкнуть к строгому режиму дня, как показало исследование ученых из Университета Вашингтона. В первую очередь, это касается времени отхода ко сну. Данное исследование впервые продемонстрировало связь между графиком сна и женской фертильностью, которую ранее было сложно измерить. Исследователи разработали «умные» часы, внимательно наблюдающие за состоянием бодрствования и сна женщин, с помощью которых можно было получить значительный объем информации. В самом исследовании приняли участие 176 женщин, готовящихся стать мамами.
Итоговые наблюдения показали связь между временем отхода ко сну и тем периодом, который требуется женщинам для зачатия. Отметим, что во время предыдущих исследований у медсестёр, работающих со сменным графиком, из-за которого они постоянно ложились спать в разное время, отмечался повышенный риск преждевременных родов. Но теперь впервые доказана связь между сном и временем зачатия у женщин без какой-либо специфической профессии. До этого исследователи не считали, что сон является настолько важным для зачатия.
Десятки тысяч пар в России сталкиваются с проблемами при зачатии, обращаясь за консультациями к специалистам. Мужчины и женщины готовы пойти на многое ради того, чтобы стать родителями, при этом они в последнюю очередь обращают внимание на график отхода ко сну. Традиционно им советуют исключить из рациона алкоголь и кофеин, а также привести в порядок питание.
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Добавил penal в категорию Гинекология
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