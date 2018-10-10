Оптимизм назвали вредным качеством

Оптимизм принято воспринимать как позитивную черту человека, но в реальности его наличие может как раз вредить, – об этом на страницах журнала The Conversation поделились своим мнением два британских эксперта, профессор Крис Доусон и профессор Лондонской школы экономики и политических наук Дэвид де Менза.Так почему же может быть вреден оптимизм? Ученые считают, что оптимизмом делает человека склонным переоценивать свою веру в успех и вероятность хорошего результата в своих делах.«Чем оптимистичнее человек, тем наиболее вероятно, что он находится в заблуждении, будто бы он нашел лучшую для себя возможность», - высказались об этом эксперты.По словам специалистов, исследования показывают: оптимисты чаще остальных совершают рискованные действия на поле финансов. Выяснилось, что оптимисты готовы вложить 70% своего состояния в предпринимательство, полагая, что им нужно начать свой бизнес, и веря в то, что он будет успешным. В плане обращения с деньгами оптимизм «приводит к ошибочным оценкам и неверным решениям», заметили авторы публикации. Подтверждением этому может служить хотя бы тот факт, что более оптимистичные предприниматели зарабатывают на 30% меньше, чем люди не столь оптимистичные.Также, сообщили ученые, люди, которым присущ выраженный оптимизм, чаще разводятся.