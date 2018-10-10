Одиночество активизирует инстинкты самосохранения

Исследования психологов Чикагского университета показали, что поведение одиноких людей имеет множество существенных особенностей. Те, кто жалуется на внутреннее чувство одиночества, невольно увеличивают личное пространство. Например, в кругу друзей и родных они садятся поодаль от присутствующих, и могут дистанцироваться даже от своих супругов, не желая нарушать личную зону комфорта. Такие данные приводит информационное агентство Xinhua.Подобные выводы нашли свое подтверждение в результате двух психологических экспериментов. Среди шестисот участников исследования был проведен опрос, выясняющий, как им комфортнее находиться рядом с друзьями, родственниками, вторыми половинками и случайными знакомыми. Добровольцы, испытывающие чувство одиночества, вдвое чаще предпочитали оставаться в стороне от близких людей. При этом в выборе дистанции с малознакомыми лицами ощущение одиночества роли не играло. Эти наблюдения позволили психологам предположить, что отстранение от других людей, являющееся следствием непродолжительной активизации инстинкта самосохранения, напрямую зависит от того, испытывает ли человек чувство одиночества или нет. И чем это ощущение сильнее, тем более выражена реакция на возможные конфликты, социальные угрозы или общественный отказ. Механизм самосохранения, не дающий сблизиться с другими людьми, мешает и преодолению одиночества.