Молочные продукты снижают смертность от кардиологических заболеваний

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В результате исследований, над которыми работали ученые из Университета Макмастера, было установлено, что при ежедневном употреблении в пищу трех порций молочных продуктов снижается риск заболеваний сердца и сосудов, а также вероятность преждевременной смерти.Специалисты из Макмастера уточняют, что одна порция молочных продуктов – это 244 граммов йогурта, либо 5 граммов сливочного масла, либо 15 граммов сыра. В ходе научного эксперимента, доказывающего вышеприведенный вывод, было задействовано свыше 136 тысяч добровольцев в возрасте от 35 до 70 лет. Девять лет специалисты следили за их питанием, состоянием здоровья и темпами старения организма. В течение указанного срока 6796 участников эксперимента умерло, а у 8555 наблюдаемых были зафиксированы сердечно-сосудистые заболевания. Участники исследования были расформированы по четырем группам, каждая из которых получала свой объем молочных продуктов. У людей, ежедневно употреблявших в среднем 3,2 порции, риск смерти от сердечно-сосудистых патологий и других факторов снизился на 2,2%. Точного объяснения механизма благотворного влияния молочной продукции на человеческий организм ученые не приводят, однако по существующей научной гипотезе причина может скрываться в особом химическом составе. Молочные продукты содержат специфические аминокислоты, кальций, ненасыщенные жиры, калий, магний, а также полезные для человека бактерии и витамины группы К.