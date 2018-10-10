Врачи запретили пить воду во время употребления пищи

Вода - бесцветная жидкость, которая является основой всего живого. У человека нет шансов без нее долго прожить. Чтобы отлично себя чувствовать, необходимо в день выпивать несколько литров воды. Речь не идет о кофе, компоте и других напитках. Вода должна быть чистой. Большинство людей волнует вопрос: а можно ли запивать водой пищу? Ученые детально исследуют данный вопрос. Недавно пришли к следующим выводам.Медики определили - если человек будет запивать пищу водой, то это сахар в крови поднимется. Это установили в процессе специального эксперимента. Одна половина добровольцев запивала печенье водой, а вторая половина нет. Данной информацией поделился The Daily Mail. Во время данного исследования следили за уровнем сахара до и после приема продуктов. Участники эксперимента, которые запивали печенье водой, имели повышенный уровень сахара в крови. Выяснилось, причина кроется в том, что вода помогла сахару абсорбироваться. Таким образом, пить рекомендуется до употребления пищи или уже после. В процессе это делать не рекомендуется. Кстати, данные выводы будут актуальны не только для калорийной и сладкой пищи. Они относятся ко всем продуктам. Если человек будет пить воду за полчаса до приема еды, то уровень сахара будет минимальным. Это все подтверждает специальный эксперимент, который недавно провели медики. Поэтому лучше отказаться от воды в процессе приема пищи.