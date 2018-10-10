Врачи запретили пить воду во время употребления пищи
Медики определили - если человек будет запивать пищу водой, то это сахар в крови поднимется. Это установили в процессе специального эксперимента. Одна половина добровольцев запивала печенье водой, а вторая половина нет. Данной информацией поделился The Daily Mail. Во время данного исследования следили за уровнем сахара до и после приема продуктов. Участники эксперимента, которые запивали печенье водой, имели повышенный уровень сахара в крови. Выяснилось, причина кроется в том, что вода помогла сахару абсорбироваться. Таким образом, пить рекомендуется до употребления пищи или уже после. В процессе это делать не рекомендуется. Кстати, данные выводы будут актуальны не только для калорийной и сладкой пищи. Они относятся ко всем продуктам. Если человек будет пить воду за полчаса до приема еды, то уровень сахара будет минимальным. Это все подтверждает специальный эксперимент, который недавно провели медики. Поэтому лучше отказаться от воды в процессе приема пищи.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил klava в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий