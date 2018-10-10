На качество сна влияют продукты, которые человек употребляет в вечернее время

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Куриные яйца - это идеальный продукт. Диетолог Шерон Натоли говорит, яйца вырабатывают мелатонин. Это полезный гормон, который позволяет регулировать суточные ритмы. Данное вещество вызывает чувство сонливости. Кроме этого, в курином яйце содержится триптофан. Это такая кислота, позволяющая повысить качество сна. Данное вещество имеет способности снизить показатели тревожности, сообщает сайт Мир24. В состав куриного яйца входят различные витамины. Они положительно влияют на кожу, ногти и волосы. Микроэлементы позволяют снизить риск возникновения рака. Много полезных веществ можно найти в курином продукте. Большинство диетолог советуют съедать в день два куриных яйца - одно утром, а второе вечером. Если человек будет кушать яйца утром, то он длительное время не будет чувствовать чувство голода. Яйцо имеет способность поддерживать вес в нормальном состоянии, замедляет процессы старения и прочее.