Онкологи запрещают красить волосы женщинам

Наносит ли краска для волос вред, остается по-прежнему открытым. Большинство парикмахеров заявляют, что современные красящие средства совершенно безопасны, потому что не проникают через кожу в организм. Однако, некоторые ученые разделяются во мнениях. Одни специалисты считают, что женщины, которые часто ходят в салоны красоты и красят волосы подвергают свое здоровье смертельному риску. Многочисленные исследования, что существует связь между частым окрашиванием волос и развитием рака молочной железы.Ученые доказали - если женщина делает эту процедуру около 5 раз в год, то риск повышается минимум на 15%. Развитие рака происходит из-за тех веществ, которые входят в состав красящего средства. Кожа головы поглощает в себя эти вредные компоненты. В организме происходит накопление канцерогенов. Важно учесть, что частое использование красящих средств с агрессивным составом приводит к неблагоприятным последствиям - аллергические реакции, раздражение головы, ухудшение состояние волос. Натуральная краска является менее токсичной. Кстати, не так давно гигиеническую помаду также признали вредным косметическим продуктом. Большая французская корпорация заказала исследование, которое позволяло проверить качество помады. Исследования показали, что красящее средство на 50% состоит из вредных веществ. Они неблагоприятно влияют на организм человека. Для исследования были приобретены свыше 20 образцов гигиенических помад. Сюда также вошли помады из крупных косметических компаний. В 10 помадах содержались вредные компоненты. Например, в некоторых образцах исследователи нашли минеральные масла с насыщенными углеводородами. Они вызывают воспаления в печени. Эти вещества особенно опасны в гигиенической помаде. Поскольку есть риск слизывания помады и проглатывания внутрь данных компонентов.