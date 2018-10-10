Сердечная недостаточность тесно связана с тревогой и депрессией

Тревога и депрессия - это два понятия, которые тесно между собой связаны. Очень часто они не могут существовать друг без друга. Тревожность выступает значимым признаком депрессивного состояния. Для тревоги характерно беспокойство, страх. Эти две понятия в некоторых ситуациях не могут считаться вредными. Поскольку тревога способна выполнять защитную функцию. Она оберегает человека от опасностей. Но чаще всего тревожность и депрессия плохо влияют на человеческое здоровье.Американские ученые считают, что люди, которые очень часто страдают от тревоги и депрессии склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям. Чаще всего депрессивные состояния остаются не замеченными. Поэтому люди страдают от сердечной недостаточности, сообщает об этом The Deccan Chronicle. В процессе исследований специалисты установили следующее: люди, которые страдают от сердечных заболеваний имеют повышенный уровень депрессивных расстройств. Кроме этого ученые выяснили, что люди с легкой депрессией также имеют высокий риск получить сердечную недостаточность. Люди, страдающие часто от депрессивных расстройств не имеют возможности соблюдать рекомендованную диету, физическую активность и другие рекомендации. Помимо этого, депрессия тесно связана с метаболическими изменениями. Чтобы более детально рассмотреть эту зависимость необходимо провести еще несколько исследований, считают ученые.