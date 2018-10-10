Сердечная недостаточность тесно связана с тревогой и депрессией
Американские ученые считают, что люди, которые очень часто страдают от тревоги и депрессии склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям. Чаще всего депрессивные состояния остаются не замеченными. Поэтому люди страдают от сердечной недостаточности, сообщает об этом The Deccan Chronicle. В процессе исследований специалисты установили следующее: люди, которые страдают от сердечных заболеваний имеют повышенный уровень депрессивных расстройств. Кроме этого ученые выяснили, что люди с легкой депрессией также имеют высокий риск получить сердечную недостаточность. Люди, страдающие часто от депрессивных расстройств не имеют возможности соблюдать рекомендованную диету, физическую активность и другие рекомендации. Помимо этого, депрессия тесно связана с метаболическими изменениями. Чтобы более детально рассмотреть эту зависимость необходимо провести еще несколько исследований, считают ученые.
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