Зачать ребенка лучше зимой — ученые

Зачатие - это интересная и актуальная тема для той пары, которая хочет завести ребенка. Человек из давних времен старается разгадать тайну появления на свет новой жизни. К сожалению, многие загадки остались неразгаданными.Исследователи из Швейцарии считают, что если зачать ребенка зимой, то он будет более стройным. Потому что его тело сможет наиболее эффективно сжигать жировые накопления. Эту информацию передает The Daily Mail. Недавно выяснилось, что дети, которые были зачаты зимой имеют больше коричневого жира. Жировые клетки имеют способность сжигать белый жир, чтобы получить обогрев для всего организма. Эксперименты проводились на животных. Мыши, которые спаривались при низких температурах, рожали малышей с высоким содержанием коричневого жира. Но есть основания думать, что может также влиять температура, в которой проживают родители до зачатия. При воздействии низких температур эпигенетические изменения могут сохраняться на протяжении длительного времени. Ученые установили, если самцов держать при относительно низкой температуре до спаривания, то у потомства большое количество коричневого жира. На самок низкая температура никак не повлияла. Анализ спермы показал, что есть изменения в активности генов. Можно говорить о том, что запущен процесс адаптации.