Три важных шага для того, чтобы похмелья не было

С наступлением осени к нам приближаются и традиционные осенне-зимние праздники, сопровождающиеся бурными вечеринками. Эксперты назвали три шага, которые позволят полностью избежать неприятного похмелья.Все мы слышали о том, что для профилактики похмелья нужно пить больше воды вместе с алкоголем. Однако это не является единственным надежным способом защиты от симптомов отравления алкоголем. Начинать нужно ещё со стадии подготовки к банкету или вечеринке. Другими словами, обильно поставлять в организм воду надо с утра того дня, в который намечается застолье, а вовсе не в момент самого банкета. Лучшая, чтобы в организм поступала не только обычная, но и кокосовая вода. Кроме того, в диету нужно включить побольше белка и жира, которые защитят желудок от побочных эффектов алкоголя.Когда банкет закончился, и вы уже движетесь домой, откажитесь от искушения съесть что-то еще. Особенно, если вас тянет на какие-то мясные блюда. Лучше, если возникающие голодные спазмы вы будете подавлять фруктами. Особенно теми, которые содержат много фруктозы, вроде винограда или яблок. Фруктоза - это разновидность сахара, которая помогает печени избавляться от алкоголя более эффективно.Нечего и говорить о том, что после банкета вам нужно очень хорошо выспаться. На следующий день не забудьте почистить зубы и принять душ. Массируйте себя мочалкой как можно более тщательно, чтобы усилить процессы кровообращения, которые необходимы для избавления от алкоголя. Добавьте немного свёклы в завтрак для помощи печени. Отличным напитком против похмелья является коктейль в составе 200 мл воды, 100 мл кокосовой воды, 100 мл апельсинового сока и щепотки морской соли.