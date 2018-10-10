Как худые люди заболевают диабетом второго типа

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

И всё-таки худощавые люди могут заболевать диабетом второго типа, как напоминают врачи. Основная причина этого феномена в том, что они худые только снаружи, но не внутри.Широко распространена точка зрения о том, что диабет второго типа угрожает только людям с лишним весом. Действительно, ожирение является одним из основных факторов риска этого метаболического расстройства наряду с малоподвижным образом жизни, но худые люди тоже могут заболевать диабетом. Врачи объяснили, что у внешне стройных людей может иметься очень небольшой объём подкожного жира, однако они сталкиваются с серьезными проблемами при контроле уровня сахара в крови. Каким же образом можно это объяснить?При измерении веса мы часто оперируем только одним показателем - индексом массы тела (ИМТ). На самом деле, он далеко не всегда корректно отражает уровень жира в организме. К примеру, занимающийся спортом человек может обладать большой мышечной массой, при этом иметь ИМТ, который свидетельствует об ожирении. В реальности, ничего подобного у него нет, и его вес полностью отражает картину здорового организма. В противоположность этому, у другого человека может отмечаться дефицит ИМТ, но при этом он находится в группе риска в связи с угрозой развития диабета. Это объясняется большим количеством внутреннего жира, который облегает органы.Объем этого жира можно оценить только при детальном сканировании посредством МРТ или денситометрии. Внешние измерения не столь точны, но чаще всего следует обращать самое пристальное внимание именно на объем талии. Ее размер должен быть менее половины длины вашего роста. Кстати, внутренний или висцеральный жир для здоровья человека считается более опасным, чем подкожный, и об этом тоже не стоит забывать.