Польза от бананов варьируется, в зависимости от оттенка кожуры

Известно, что бананы богаты калием и другими полезными веществами. При выборе продукта стоит обращать внимание на цветовые характеристики. Наиболее ценными для диетического питания являются зеленые фрукты. В них есть крахмал, который положительно воздействует на состояние кишечника и снижает риск онкологических заболеваний. Кроме того, данный продукт способствует появлению глюкагона, который катализирует метаболизм.Более желтые фрукты содержат множество антиоксидантов, которые улучшают иммунитет и помогают вырабатывать дофамин. Такие бананы богаты углеводами и являются прекрасным источником энергии. Среди других полезных веществ, входящих в их состав, можно выделить калий и магний. «Переспелые» бананы, обладающие коричневатым оттенком, быстрее усваиваются из-за высокого количества сахара. В них есть триптофан, который помогает справляться со стрессами и бессонницей. Во фруктах, чья кожура начинает чернеть, обнаружен антиоксидант, который имеет противоонкологические свойства.