Польза от бананов варьируется, в зависимости от оттенка кожуры
Более желтые фрукты содержат множество антиоксидантов, которые улучшают иммунитет и помогают вырабатывать дофамин. Такие бананы богаты углеводами и являются прекрасным источником энергии. Среди других полезных веществ, входящих в их состав, можно выделить калий и магний. «Переспелые» бананы, обладающие коричневатым оттенком, быстрее усваиваются из-за высокого количества сахара. В них есть триптофан, который помогает справляться со стрессами и бессонницей. Во фруктах, чья кожура начинает чернеть, обнаружен антиоксидант, который имеет противоонкологические свойства.
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