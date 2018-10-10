Роды после 35 признали опасными
Женщины, которые рожают после 35 лет, оказываются более подверженными инфаркту или инсульту, несмотря на то, насколько удачными были роды, констатировали специалисты. Также по их мнению в группу повышенного риска болезней сердца попадают дети таких женщин в своем взрослом возрасте. Особенно высоким такой риск оказывается у мальчиков.
Учеными был проведен эксперимент на крысах возрастом более 9,5 месяцев, что эквивалентно человеческому возрасту 35 лет. Самок животных поделили по группам: забеременевшие и родившие, не рожавшие, а также те, у кого произошел выкидыш. Специалисты выяснили: у животных, оставивших потомство, как и у крыс после выкидыша ткани сосудов были более жесткими, чем у нерожавших.
Также обгнаружилось, что у детенышей подопытных самок (прежде всего, мужского пола) наблюдалось нарушение в состоянии кровеносных сосудов, вызывавшее ухудшение эндотелия и негативные изменения в кровотоке.
«Поздняя беременность ограничивает возможности развития плода в утробе матери, приводит к увеличению веса плаценты и повышению у нее артериального давления. Все это повышает риск сердечно-сосудистых болезней как у матерей, так и у их детей во взрослом возрасте», - констатировали в итоге авторы работы.
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