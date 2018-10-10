Роды после 35 признали опасными

Канадские исследователи из Университета Альберты обнаружили свидетельства того, что беременность и роды в возрасте старше 35 лет таят в себе определенную угрозу для матери и ее ребенка. Ученые пришли к выводу о том, что женщины, которые откладывают беременность на возраст после 35 лет, подвергают себя и потомство повышенному риску кардиологических проблем.Женщины, которые рожают после 35 лет, оказываются более подверженными инфаркту или инсульту, несмотря на то, насколько удачными были роды, констатировали специалисты. Также по их мнению в группу повышенного риска болезней сердца попадают дети таких женщин в своем взрослом возрасте. Особенно высоким такой риск оказывается у мальчиков.Учеными был проведен эксперимент на крысах возрастом более 9,5 месяцев, что эквивалентно человеческому возрасту 35 лет. Самок животных поделили по группам: забеременевшие и родившие, не рожавшие, а также те, у кого произошел выкидыш. Специалисты выяснили: у животных, оставивших потомство, как и у крыс после выкидыша ткани сосудов были более жесткими, чем у нерожавших.Также обгнаружилось, что у детенышей подопытных самок (прежде всего, мужского пола) наблюдалось нарушение в состоянии кровеносных сосудов, вызывавшее ухудшение эндотелия и негативные изменения в кровотоке.«Поздняя беременность ограничивает возможности развития плода в утробе матери, приводит к увеличению веса плаценты и повышению у нее артериального давления. Все это повышает риск сердечно-сосудистых болезней как у матерей, так и у их детей во взрослом возрасте», - констатировали в итоге авторы работы.