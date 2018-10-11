Печень в прямом смысле слова омолаживает себя сама

Университет Иллинойса установил, как поврежденные клетки печени восстанавливаются, используя сигнал, который возвращает их на раннюю стадию постнатального развития органа. Ученые использовали мышей в качестве моделей (их печень была сильно повреждена токсинами).Эксперты сравнили поврежденные взрослые клетки печени со здоровыми клетками печени, присутствующими в теле сразу после рождения. Оказалось, поврежденные клетки переживали частичное перепрограммирование через сигнал, призывающий их вернуться в неонатальное состояние, с точки зрения экспрессии генов.Так, после рождения клетки печени используют особы белок ESRP2, связывающий РНК, для генерации правильного набора альтернативных РНК, способных производить белковые продукты, необходимые для работы взрослой печени. При повреждении уровень ESRP2 падает, что активирует сигнал, помогающий восстановить орган новыми клетками. Так можно восстановить до 70% от потерянной массы и работы печени за несколько недель.