ТОП-5 невероятно полезных продуктов для почек!
Одним из лучших продуктов для почек исследователи считают цветную капусту. По их словам, этот вид капусты благодаря большому количеству витамина C, фолиевой кислоты и волокон способствует снижению уровня сахара в крови. Кроме того, состояние почек может улучшать обычная морковь: содержащийся в ней бета-каротин помогает в регулировании артериального давления. Повышенный сахар в крови и гипертония - это известная причина ухудшения почечных функций.
Другой продукт, полезный для почек, - яблоки. Исследования показывают, что яблоки защищают почки от повреждений за счет своей насыщенности пектином. Данное вещество является натуральным абсорбентом, оно связывает и выводит из организма токсичные компоненты.
Замедлять прогрессирование почечных нарушений может регулярное употребление лука. Ученые поясняют, что в состав лука входит вещество простагландин, способное предотвращать вязкость крови и тем самым уменьшать артериальное давление.
Помимо этого прекрасным средством профилактики почечной недостаточности является чеснок. В нем присутствуют антиоксиданты, которые действуют как противовоспалительные компоненты.
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