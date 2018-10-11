10 лекарств с самыми странными побочными эффектами 

Как правило, получив у врача рецепт, пациент идет в аптеку и покупает препарат. Чаще всего людей интересует, когда и в каких количествах нужно принимать лекарство, а на пункт, в котором прописаны все побочные эффекты, практически никто не обращает внимания. Соединения химических веществ в каждом отдельном препарате при взаимодействии с организмом человека могут вызвать не только тошноту или головокружение, но и другие, крайне необычные ощущения.Мы составили список лекарств, которые могут спровоцировать самые странные реакции организма.1. Капецитабин. Отсутствие отпечатков пальцевНесколько лет назад в Америке был задержан мужчина, приехавший из Сингапура. В участок турист попал по одной простой причине: полиция не могла добиться от него отпечатков пальцев. Как выяснилось позже, мужчина принимал препарат, который в редких случаях приводит к изменению кожного покрова рук и ног, вплоть до исчезновения отпечатков пальцев. Как показывает практика, после прекращения приема данного лекарства кожный покров восстанавливается.2. Ропинирол. Тяга к азартным играм и сексуКомпания GlaxoSmithKline, производящая данный препарат, предупреждает покупателей о всех возможных побочных действиях. В 2011 году житель Франции подал в суд на производителей лекарства в связи с тем, что он стал чувствовать сексуальное влечение к лицам мужского пола и перестал контролировать себя во время азартных игр. Теперь на вкладыше к таблеткам можно прочитать все предостережения, касающиеся тяги к играм и сексу.3. Амитриптилин. Окрашивание мочи в голубой цветЧеловек, привыкший к желтому цвету мочи, явно удивится, когда однажды она изменит цвет на голубой. Дело в том, что в химический состав оболочек некоторых лекарств входят красители, которые могут спровоцировать смену цвета биологических жидкостей в организме. К числу подобных препаратов также относят обезболивающее индометацин и анестетик пропофол.4. Золпидем. Желание поесть или готовить пищу во время снаМногие пациенты, попробовавшие препарат, стали беспокоиться о своей безопасности. Дело в том, что было зафиксировано несколько случаев вождения автомобиля в состоянии повышенной сонливости. Кроме того, несколько человек отметили такие странные симптомы, как сильное желание поесть или приготовить пищу во время сна.5. Вориконазол. Слуховые и зрительные галлюцинацииВ 2004 году журнал Infection опубликовал статью о противогрибковом препарате вориконазоле. Мужчина, использовавший лекарство, утверждал, что в течение пяти дней «слышал» популярные песни, находясь в полной тишине. Спустя год в другом журнале появилась статья о том, что у 12 человек, принимавших лекарственное средство, появились зрительные галлюцинации.6. Вазокет. Неспособность чувствовать запахУ этого препарата, как и у многих других, широкий спектр побочных эффектов. Могут возникнуть проблемы со всеми пятью органами чувств. Однако самым странным можно назвать изменение обоняния. Побочный эффект может проявиться как в незначительных отклонениях, так и в полной неспособности человека чувствовать запах.7. Кломипрамин. Непреодолимое желание зевать и непроизвольный оргазмПрепарат, направленный на лечение депрессий и многочисленных фобий, способствует увеличению концентрации нейромедиатора серотонина в головном мозге. Пациенты, принимающие это лекарство, часто не могут контролировать некоторые процессы. К примеру, на протяжении всего дня человек чувствует непреодолимое желание зевать, даже если он не хочет спать и не устал. Были зарегистрированы случаи непроизвольного оргазма среди пациентов, принимающих данный препарат.8. Мефлохин. Попытки суицидаПрепарат, который применяют при лечении малярии, имеет несколько побочных эффектов. Частые жалобы пациентов на галлюцинации, психические проблемы — не самые печальные итоги приема лекарства. В некоторых случаях препарат влиял на желание людей покончить жизнь самоубийством.9. Биматопрост. Увеличение скорости роста ресницПрепарат от глаукомы выпускается в форме капель для глаз. Производители предупреждают, что после использования лекарства можно наблюдать улучшение структуры ресниц и их активный рост. Вскоре американская компания Allergan выпустила косметическое средство, созданное на основе биматопроста, побочный эффект которого стал теперь главным преимуществом. Все желающие ускорить рост ресниц и улучшить их качество могут купить косметическую продукцию компании Allergan.10. Вальпроат натрия. Завивание прямых волосСреди многочисленных побочных эффектов данного лекарства самым безобидным и, пожалуй, самым необычным является способность препарата делать прямые волосы вьющимися. Ученые утверждают, что это связано со снижением концентрации определенных веществ, влияющих на рост и качество волос. При прекращении терапии волосы снова становятся прямыми.