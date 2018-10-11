Шесть мифов о ВИЧ-инфекции

Специалисты Клинического центра профилактики и борьбы со СПИД министерства здравоохранения Краснодарского края собрали и развенчали самые распространенные мифы об инфекции.Миф №1Зараженного человека можно распознать по внешнему виду. ВИЧ-положительные люди ничем не отличаются от обычных людей, так как долгое время болезнь вообще не проявляет себя. Кроме того, у инфекции нет специфических клинических признаков. Узнать ВИЧ-статус человека можно только при тестировании.Миф №2Инфекцией можно заразиться через полотенце и посуду. ВИЧ не передается воздушно-капельным путем, то есть при кашле и чихании, а также через рукопожатия и объятия с ВИЧ-положительным человеком. Вирус очень быстро разрушается во внешней среде, поэтому он не передается через полотенце, одежду, постельное белье, посуду.Миф №3Вирус может передаться со слюной, потом и слезами. Вирус действительно может находиться в этих биологических жидкостях, однако его количество в них крайне мало и не опасно. Например, чтобы доза вируса в слюне стала достаточной для инфицирования, необходимо три литра слюны. Если говорить про пот, то для заражения нужна целая ванна, в случае слез — полный бассейн.Миф №4ВИЧ можно заразиться в бассейне, сауне или через общую ванну. Как уже было сказано выше, ВИЧ очень нестоек во внешней среде и быстро разрушается, потому такими способами заразиться им также невозможно.Миф №5Беременная женщина с ВИЧ обязательно заразит своего ребенка. Действительно, такой путь передачи ВИЧ существует. Однако при современном развитии медицины правильное лечение беременной женщины снижает риск передачи ВИЧ ребенку до 2-3%.Миф №6Презерватив гарантированно защищает от передачи ВИЧ. Презерватив может снизить риск инфицирования ВИЧ только на 95% при правильном хранении и использовании. Особенно важно при хранении соблюдать температурный режим, не применять использованные презервативы или презервативы с поврежденной упаковкой.В медицинской практике известны единичные случаи заражения ВИЧ в паре, где один из партнеров был инфицирован, но во время секса всегда использовался презерватив. Тем не менее презерватив — самое надежное средство защиты от передачи ВИЧ при половом контакте.