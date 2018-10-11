Все, что надо знать о зависимостях и способах от них избавиться
Биохимия зависимостей или в поисках счастья
Почему Солнце светит не для всех одинаково? Чего не хватает зависимым людям? У многих есть работа, достижения и семья. Счастье — вот тот товар, который станет самым дорогим уже очень скоро, говорят футурологи. В своем «недалеком» во всех смыслах 2018 мы возводим на пьедестал здоровье и достаток, но делаем так только потому, что сегодня мыслим как моральные нищеброды.
«Вскоре здоровая жизнь в молодом теле до 150 лет будет доступна каждому» — радует нас автор культового Homo Sapiens, израильский историк Юваль Ной Харари. В своей новой книге «Homo Deus: Краткая история будущего» ученый делится убеждением, что обычный по меркам будущего метод даст возможность не переживать по поводу здоровья. Новые лекарства решат «техническую проблему смерти»…но «ощущения.. момент счастья» — вот за чем человек будет действительно бороться, как известная крыса из эксперемента с опиатами, рассматривая возможность самоуничтожения, но следуя за желаемым. Наверное, поэтому в последние годы одним из самых популярных в Европе хештегов стал #Hygge. Хюгге — пресловутое датское искусство жить, получая удовольствие от доступных вещей. Так просто и дешево: теплые носки, разговор с другом. Тренд набирает дикие обороты — книга профессора с реальной фамилией Викинг в топах продаж уже который год.
Жаль, ее не продают в Сингапуре. Государство с наиболее высоким уровнем образования у школьников просто рвет весь мир по основным предметам, включая естественные науки, которыми так гордится занимающая 32 место Россия. Но к высоким достижениям прилагается массовый психоз под названием «киасу». В переводе — боязнь проигрыша. То есть даже самый успешный и состоявшийся человек находится в ежесекундном жесточайшем стрессе, от теоретической вероятности «не быть перым», что уж говорить тех, кто идет за ним. Желание быть лучшим и получить долю счастья доходит до битвы за то, кто первым войдет в вагон или встанет с кровати. Причем купируется киасу не реальными достижениями, опять же ощущением. Отсюда помешательство но люксовых брендах — шопоголизм. И азиаты в Виттоне на Елисейских.
Как бы вы ни были счастливы, это ощущение недолговременно и быстро остается в прошлом. Вам нужна новая и новая порция удовольствия. Такая форма восприятия счастья заложена в нас природой, говорят ученые. Обезьяна борется за сладкий банан — достала — села на ветку и съела — счастье! Но к ужину нужен уже новый банан. Не зря птицу счастья так непросто поймать, а в клетке она дохнет. То есть желание быть счастливым — самая сложнодостижимая и хрупкая цель — толкает нас в разного рода зависимости.
Родом из детства
У людей наибольшая продолжительность детства из всех живых существ на Земле. Считается, что в этом одновременно и уязвимость человека, и его преимущество. Мы тратим огромный ресурс и время на выращивание потомства, но, в свою очередь, именно в детстве закладываются основные нейронные цепи в головном мозге. Если через пару недель после родов «обязанности» жирафенка ничем не отличаются от образа жизни взрослого жирафа, то у маленького человека есть долгие и необремененные поиском пищи для выживания годы…чтобы потом во всех своих грехах обвинить родителей, но по официальной версии — чтобы «освоиться», посмотреть по сторонам, пропустить через себя и так познакомиться с миром. Профильные психологи говорят, что чаще всего сбой происходит именно в это время. Недолюбленность/перелюбленность (да, некоторые страдают оттого, что их слишком сильно любят: см. синдром моральной кастрации, например), моральная травма. В детстве можно найти ответ на вопрос о привычках и предпочтениях. Тогда же формируются ответные реакции. Опыт из детства — второй основной фактор формирования зависимости.
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Доступность и коктейли
Бывалые говорят, что достать запрещенный препарат стало проще простого и это тоже влияет на рост уровня потребления (шопоголики, это к вам тоже относится). Делаешь заказ на специализированном сайте. Платишь биткоинами, чтобы не отследили. Договариваешься с курьером о закладке: на телефон приходит фотка «товара», например, в конкретном мусорном баке и время до которого его не вывезут городские службы. Фейксчастье стоит не дорого и почти само приходит к вам в дом. «Первое место по обращениям за лечением делят алкоголики и наркоманы», — говорит, просивший не называть его реального имени врач-нарколог Роман. По его словам героиновые или кокаиновые аддикты начали микшировать зависимости, дополняя одну другой или замещая, что осложняет лечение. Некоторые пользуются порошками и таблетками, чтобы «привести себя в порядок» после пьянки и невольно подсаживаются еще и на это зло.
Демократия в крысином домике
Политолог Екатерина Шульман, не вступая в диалог Ювалем Ноем Рарари, опровергает его теорию о крысе (кажется, они все говорят про человека, да?) в поисках счастья, нашей знакомой «наркоманке и самоубийце» (см. «эксперимент с крысой и кнопкой») Кандидат политических наук рассматривает проблему зависимости со своей колокольни. «В демократических обществах традиционно меньше зависимостей, чем в авторитарных», — отвечает на вопрос слушателя ее радиоэфира Шульман. Она уверена, что если в клетку поместить много крыс и создать им здоровые для жизни и общения условия, то саморазрушение прекратится. С крысами все ясно, а нам-то что делать?
КАК ЛЕЧИТЬ ЗАВИСИМОСТИ?
Совмещая приятное с полезным, конечно, можно заехать в Швейцарскую клинику Парацельсус, где за 310 тыс. долларов в месяц (75 тыс. франков в неделю), вас будут лечить от чрезмерной любви к овсяному печенью, своему умершему питомцу или героину. Программы действуют одинаково для любых видов зависимости, ведь биохимия и психология употребления (в широком смысле слова) не отличается. Самые «ходовые» из новеньких: лечение пищевых расстройств и зависимости от интернета. Эта мания делится на группы: зависимость от компьютерных игр, зависимость от социальных сетей, уход от реальности. Возможно срабатывает человеческая жадность, но клиника гордится отсутствием повторных клиентов.
Ок, а нормальным бытовым алкашам и шопоголикам, которые не вылазят из Zara в сезон скидок-то что предложат специалисты?Прежде всего психотерапия. Много. Как индивидуальная, так и групповая. Фразу, которую мы часто слышим в фильмах «Меня зовут Александр, и я..подставь нужное» произносят не праздно. Принятие зависимости — первый необходимый шаг к выздоровлению. Принудительное лечение изолирует больного, выводит из острой фазы, но не лечит. Искреннее желание — вот, что и символизирует это приветствие. Дальше в терапии пациент будет вспоминать самые страшные моменты, переживать дно, вести дневник ощущений. Минимум 21 день надо будет провести наедине со своими воспоминаниями и эмоциями, только потом начнется процесс социальной адаптации. Задача психолога «раздеть пациента до кожи и познакомить с самим собой». Стыдно будет неизбежно, но адекватное раскаяние — тоже признак выздоровления.
В помощь терапии есть медикаметозная поддержка в грамотных дозировках (а то будем зависеть и от препаратов). Имеет смысл сделать ДНК-анализ, посмотреть предрасположенности к зависимостям на генетическом уровне. Если у вас, к примеру, сбита схема выработки серотонина, то врачи это увидят и назначат подходящие препараты. Некоторым бывает достаточно добавления элементарных БАДов.
Диета тоже часть холистического подхода. Диетологи, в свою очередь, рекомендуют прежде всего не сходить с ума. Не исключать целые группы продуктов без повода. Особенно, если речь идет об углеводах. Правильные углеводы дают ощущение спокойствия и удовлетворения, добрая тарелка зерновой пасты на обед позволит запустить нужную гормональную реакцию, и к вечеру вам не потребуется бутылка вина и торт (ну а за бокальчик не отвечаем). Слишком мы себя обнадеживаем и верой в продукты, которые участвуют в выработке пре-гормона удовольствия. Индейка содержит много триптофана — да, но покажите того, кто снял стресс, прожевав кусок грудки (кот Барсик не в счет). Помешательство на ЗОЖ еще быстрее ведет к формированию зависимостей и расстройств всех мастей: орторексии, проблемам с самооценкой, со сном. Одна за другой исхудавшие публичности от Джоли до Погребняк вписываются в неврологические центры. Зависимость от снотворного или даже от баночек с витаминами, кстати, тоже долго, нудно лечат.
Наши деятели культуры и дети чиновников предпочитают лечиться Тайланде, но он известен скорее детоксикацией. Хорошо поможет на фазе отмены, но дальше придется искать поддержку поближе к дому. В основном в Тай отправляют наркозависимых их «держат» на спец вилле от 3 до 7 месяцев.
Психотерапевты с авторскими программами и большим опытом принимают в Израиле. Месяц-два предлагается жить в арендованной квартире недалеко от офиса вашего доктора, ограничивая социальное общение. Приезжать надо с близким человеком, которого своими действиями вы единолично, как хламидиозом, наградили диагнозом «созависимый».
В России уже давно существуют частные клиники лечения зависимостей. В среднем одноместная палата (номер) будет стоить 10 000 рублей в сутки, первичная консультация психотерапевта — 5 000. Есть такие, где привязывают к кроватям (за ваши деньги, но, заплатив и подписав договор, вы уже не принимаете решений относительно курса лечения). Есть где массаж, йога, настольный теннис, хамам и шашлыки на полянке входят в ежедневное расписание. Но, в любом случае, это не ретрит, а рехаб, в котором вы будете долго разбирать ощущение подвластности, визуализировать, оживляя зависимость на бумаге в виде страшного зверя, открываться чужим людям на групповой терапии, киношно начиная словами: «Здравствуйте, меня зовут … и я алкоголик».
ЧТО ГОВОРИТ ВАШ ДОКТОР
SNCMedia поговорили с психиатром-наркологом, главврачом одной из клиник лечения зависимостей с красивым именем, Леонардо Леонардовичем Геварой. БАДы, таблетки, капельницы — что назначают на начальном этапе лечения? Или надо уже просто «взять себя в руки» без всяких препаратов? Есть ли полезные для всех лекарства, помогающие подавлять тягу к любимому продукту/состоянию? Лечение зависимых пациентов назначается строго по показаниям и индивидуально. Для всех одной палочки-выручалочки не может быть. Это медикаментозное лечение, физиотерапия, кинезиогенная терапия, психотерапия и реабилитация — вместе.
В случае химических зависимостей, первым этапом медикаментозного лечения является детоксикация, то есть снятие абстиненции (похмелья) и нормализации состояния пациента. Далее назначается восстановительная терапия и препараты, направленные на подавление влечения к веществу и стабилизации психо-эмоционального фона.
Можно ли «поддержать себя чем-то в домашних условиях, если решил, например, с 1 января не есть или не пить?
У человека не имеющего зависимости данный вопрос не возникнет, так как вещество (алкоголь, чрезмерное употребление продукта и прочее) не играет ведущую роль в моменты праздника. А если человек зависим, то без специализированной помощи подобные воздержания, скорее всего, будут временными.
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