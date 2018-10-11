Плавание признали эффективным средством против депрессии 

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Плавание облегчает симптомы депрессии и тревожности, как показало крупное по масштабам исследование.Исследование с участием почти 5 тысяч жителей Великобритании продемонстрировало, что занятия плаванием один раз в две или три недели облегчают симптомы депрессии и тревожных состояний. Авторы исследования полагают, что бассейны регулярно посещают не менее 3,3 млн британцев, страдающих от депрессий и тревожных состояний. При этом более 400 тысяч из них благодаря плаванию смогли сократить количество визитов к медицинским специалистам или уменьшить объем принимаемых лекарственных средств, выписанных для терапии психических расстройств.Именно плавание помогло им облегчить симптомы, которые серьёзно снижают качество жизни. 43% опрошенных заявили, что плавание делает их более счастливыми, а свыше 25% после посещения бассейна получают достаточно мотивации для того, чтобы выполнять повседневные дела. Наконец, 15% опрошенных признались, что занятия плаванием делают их жизнь более управляемой.Исследователи считают, что полученные ими выводы очень важны, так как число пациентов с депрессиями постоянно растет. При этом препараты из категории антидепрессантов помогают далеко не всем, они часто вызывают зависимость и сопровождаются серьезными побочными эффектами. Каждый год 20% британцев сталкиваются с разными психическими проблемами, как показывает статистика.