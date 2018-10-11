Осенние болезни: как бороться с разными видами простуд 

Даже если у человека крепкое здоровье, он наверняка хотя бы раз в жизни столкнулся с симптомами простуды — болью в горле, заложенностью носа, кашлем и чиханием. Ничего удивительного: острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) по статистике являются самой распространенной группой болезней, с которой сталкиваются жители нашей страны. Поэтому встает вопрос: можно ли лечить эти инфекции самостоятельно или сразу же обращаться к специалисту? С этим актуальным для осени вопросом мы обратились к врачу-инфекционисту Ирине Кузьминой.— Ирина Владимировна, всем известно, что есть сезонные болезни, а чем чаще всего болеют люди осенью?— В основном с осени и до весны часто болеют острыми респираторными вирусными инфекциями, проще говоря ОРВИ. И если их не лечить, то могут возникать осложнения в виде болезней верхних и нижних дыхательных путей. Сейчас есть очень много в аптеках средств от простуды. И многие решают для себя, что легче выпить таблеточку и все само собой пройдет. Чем такая позиция чревата? В первую очередь воспалениями верхних дыхательных путей — это гаймориты, синуситы и вторичный бактериальный менингит. Также могут быть воспаления нижних дыхательных путей — это бронхиты и воспаления легких. В обоих случаях период лечения может затянуться от 1-го до 2-х месяцев, при частичной или полной потере трудоспособности.— Многие думают, что и сами способны себя вылечить…— Кто болеет часто, так не думают, а сразу обращаются к врачу. А вот те, кто болеет редко, примерно 1-2 раза в год, именно так и считают. Вот именно эти пациенты и попадают к нам, уже с большими осложнениями.— Это зависит от иммунитета?— От состояния иммунитета в момент попадания инфекции в организм и способности иммунной системы быстро обезвредить ее. Осенью у нас иммунитет начинает снижаться, так как мы уже меньше находимся на солнце. Но запас витаминов, набранный за лето, не дает иммунной системе истощиться. К весне же иммунитет очень падает, так как заканчивается запас витаминов. В этот период можно заболеть два раза подряд, и быстрее получить осложнения, если не лечиться. Осенью все намного легче.— Расскажите про менингит, говорят, он сначала проходит без симптомов…— Как правило, менингит возникает на фоне недолеченной энтеровирусной инфекции. На первые сутки обычно появляется кашель и насморк, но уже на вторые поднимается температура выше чем 38 градусов, и тошнота вплоть до рвоты. Если есть эти симптомы, то срочно обращайтесь к врачу. Обычно при своевременном обращении к специалисту, энтеровирусный менингит не дает осложнений. Но есть вторичный бактериальный менингит, который возникает на фоне непролеченных синуситов. В этих случаях мозговая симптоматика очень тяжелая.— При простуде необходимо сразу принимать антибиотики?— Антибиотики, увы, на вирус не действуют. Врачи с первого дня назначают лечение антибиотиками в комплексе с противовирусными препаратами только тем людям, у которых есть хронические заболевания, такие как: хронический гайморит, хронический тонзиллит, хронический бронхит. В остальных случаях пациенту назначаются антибиотики, если он болеет более 5 дней и при этом нет никаких улучшений. Опять таки в комплексе с противовирусными препаратами. Если принимать противовирусные препараты, то болезнь обычно проходит за дней 5-7, а если нет, то можно потерять трудоспособность на 2 недели и больше.— Противовирусные препараты только стимулируют иммунную систему?— Да. Их предназначение помочь иммунной системе справиться с вирусом, но сами они вирус не убивают.— В аптеках множество противовирусных препаратов, чем же они отличаются друг от друга?— Их действие на иммунную систему практически одинаково. Но периодически необходимо менять один препарат на другой, так как у человеческого организма есть свойство привыкать к ним. В этом случае препарат перестает действовать.— Повышенная температура более 5 дней — это повод идти к врачу?— Чем раньше придете к врачу, тем быстрее поправитесь. Хочу привести еще один вопрос, над которым стоит задуматься! Если вы больны, но не пошли к врачу, а отправились на работу… В течение 5 дней, сколько своих друзей и сотрудников вы можете заразить? Хорошо, если человек с которым вы будете общаться проводит для себя профилактику от простудных заболеваний. А если нет?— Тогда возникает вопрос, а какие методы профилактики эффективны?— Самое эффективное, чем можно себя обезопасить — это противогриппозная прививка. Она действует эффективно в течение полугода. По прошествии этого времени ее эффект начинает снижаться. Конечно же 100-процентную защиту от заражения вирусом прививка не дает, но отлично защищает от осложнений. Многие люди пользуются «Оксолиновой мазью», но она действует только 4 часа и постоянное ее использование сильно понижает эффект.