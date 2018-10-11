Осенние болезни: как бороться с разными видами простуд
— Ирина Владимировна, всем известно, что есть сезонные болезни, а чем чаще всего болеют люди осенью?
— В основном с осени и до весны часто болеют острыми респираторными вирусными инфекциями, проще говоря ОРВИ. И если их не лечить, то могут возникать осложнения в виде болезней верхних и нижних дыхательных путей. Сейчас есть очень много в аптеках средств от простуды. И многие решают для себя, что легче выпить таблеточку и все само собой пройдет. Чем такая позиция чревата? В первую очередь воспалениями верхних дыхательных путей — это гаймориты, синуситы и вторичный бактериальный менингит. Также могут быть воспаления нижних дыхательных путей — это бронхиты и воспаления легких. В обоих случаях период лечения может затянуться от 1-го до 2-х месяцев, при частичной или полной потере трудоспособности.
— Многие думают, что и сами способны себя вылечить…
— Кто болеет часто, так не думают, а сразу обращаются к врачу. А вот те, кто болеет редко, примерно 1-2 раза в год, именно так и считают. Вот именно эти пациенты и попадают к нам, уже с большими осложнениями.
— Это зависит от иммунитета?
— От состояния иммунитета в момент попадания инфекции в организм и способности иммунной системы быстро обезвредить ее. Осенью у нас иммунитет начинает снижаться, так как мы уже меньше находимся на солнце. Но запас витаминов, набранный за лето, не дает иммунной системе истощиться. К весне же иммунитет очень падает, так как заканчивается запас витаминов. В этот период можно заболеть два раза подряд, и быстрее получить осложнения, если не лечиться. Осенью все намного легче.
— Расскажите про менингит, говорят, он сначала проходит без симптомов…
— Как правило, менингит возникает на фоне недолеченной энтеровирусной инфекции. На первые сутки обычно появляется кашель и насморк, но уже на вторые поднимается температура выше чем 38 градусов, и тошнота вплоть до рвоты. Если есть эти симптомы, то срочно обращайтесь к врачу. Обычно при своевременном обращении к специалисту, энтеровирусный менингит не дает осложнений. Но есть вторичный бактериальный менингит, который возникает на фоне непролеченных синуситов. В этих случаях мозговая симптоматика очень тяжелая.
— При простуде необходимо сразу принимать антибиотики?
— Антибиотики, увы, на вирус не действуют. Врачи с первого дня назначают лечение антибиотиками в комплексе с противовирусными препаратами только тем людям, у которых есть хронические заболевания, такие как: хронический гайморит, хронический тонзиллит, хронический бронхит. В остальных случаях пациенту назначаются антибиотики, если он болеет более 5 дней и при этом нет никаких улучшений. Опять таки в комплексе с противовирусными препаратами. Если принимать противовирусные препараты, то болезнь обычно проходит за дней 5-7, а если нет, то можно потерять трудоспособность на 2 недели и больше.
— Противовирусные препараты только стимулируют иммунную систему?
— Да. Их предназначение помочь иммунной системе справиться с вирусом, но сами они вирус не убивают.
— В аптеках множество противовирусных препаратов, чем же они отличаются друг от друга?
— Их действие на иммунную систему практически одинаково. Но периодически необходимо менять один препарат на другой, так как у человеческого организма есть свойство привыкать к ним. В этом случае препарат перестает действовать.
— Повышенная температура более 5 дней — это повод идти к врачу?
— Чем раньше придете к врачу, тем быстрее поправитесь. Хочу привести еще один вопрос, над которым стоит задуматься! Если вы больны, но не пошли к врачу, а отправились на работу… В течение 5 дней, сколько своих друзей и сотрудников вы можете заразить? Хорошо, если человек с которым вы будете общаться проводит для себя профилактику от простудных заболеваний. А если нет?
— Тогда возникает вопрос, а какие методы профилактики эффективны?
— Самое эффективное, чем можно себя обезопасить — это противогриппозная прививка. Она действует эффективно в течение полугода. По прошествии этого времени ее эффект начинает снижаться. Конечно же 100-процентную защиту от заражения вирусом прививка не дает, но отлично защищает от осложнений. Многие люди пользуются «Оксолиновой мазью», но она действует только 4 часа и постоянное ее использование сильно понижает эффект.
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