Названа причина, по которой женщины живут дольше мужчин 

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Женщины в среднем живут дольше мужчин, и ученые, наконец, выяснили — почему. «Спасителем» от старения является гормон эстроген, гласит исследование Калифорнийского университета в Сан-Франциско.Самый точный датчик биологического возраста организма — длина теломер (концевых участков хромосом), сообщает Daily Mail.Женские теломеры, как правило, длиннее мужских и остаются таковыми дольше. Новые данные свидетельствуют — именно эстроген стимулирует активность энзима (сложная молекула белка), который способствует удлинению теломер и, соответственно, росту продолжительности жизни.По статистике, женщины живут на 5% дольше мужчин, хотя разрыв может заметно колебаться в зависимости от страны. Эксперты объясняли это тем, что представители сильного пола сильнее подвержены вредным привычкам. К 2032 году, по мере отказа людей от курения и алкоголя, разница в продолжительности жизни должна сгладиться.Но ученые утверждают — дело не только во внешних факторах. Важную роль играет и генетика.В ДНК человека содержится 23 пары хромосом. Теломеры, расположенные на их концах, выполняют защитную функцию. Они спасают ценный генетический материал от повреждений, особенно при репликации клеток.Со временем или вследствие травмы теломеры укорачиваются, и это сказывается на состоянии всего организма — клетки начинают стареть и погибать. Причиной также могут стать стрессы, проблемы со здоровьем, неправильный образ жизни.Калифорнийские ученые впервые установили, что длина теломер связана с женским половым гормоном эстрогеном. Они выяснили — он повышает активность теломеразы, фермента, который защищает и удлиняет теломеры.Авторы исследования отметили — новые данные подтверждают необходимость следить за уровнем гормонов, особенно после менопаузы, когда организм перестает вырабатывать их в достаточном количестве.Ранее ученые нашли «эликсир молодости» — вещество под названием физетин, которое содержится в яблоках, огурцах, помидорах, киви, винограде и хурме.