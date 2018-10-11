Каким должен быть нормальный пульс? 

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В среднем за жизнь человека его сердце делает 2,5 миллиарда ударов, такие данные привела Американская ассоциация сердца. За день сердце делает около ста тысяч ударов и перекачивает около девяти тысяч литров крови. Эти данные позволяют понять, какая большая нагрузка возлагается на сердце человека.Частота сердечных сокращений — это количество ударов, которое сердце делает за минуту, это такой же важный показатель, как артериальное давление или вес. Частота пульса указывает на функциональность сердечной мышцы. Самым низким будет пульс в состоянии покоя, когда он спит или находится без физической активности в течение длительного периода времени. Нормальная частота сердечных сокращений в покое составляет 60-100 ударов.При физической активности пульс увеличивается, сердце перекачивает больше крови и делает больше ударов.Состояние, когда пульс выше 100 ударов в минуту, называют тахикардией, повышение пульса может произойти по причине физических усилий и психологических переживаний, повышенной температуре тела и малокровии, при обезвоживании и усталости. Все эти обстоятельства вызывают выброс адреналина, сердце начинает биться чаще.Частое повышение сердечно ритма до ста и более ударов в минуту имеет серьезные последствия, от потери сознания, до сердечной недостаточности, образования тромбов, инфаркта и инсульта. Именно поэтому нужно следить за своим пульсом и знать его нормальные показатели.Снижение пульса до 60 и менее ударов называют брадикардией, при этом головной мозг начинает страдать от недостаточного притока крови. Когда частота сокращений становится слишком низкой, человек чувствует усталость, головокружения, иногда сильные, до потери сознания. Однако, низкий пульс — это не всегда плохо, у спортсменов пульс всегда ниже, чем у обычного человека. У бегунов и велосипедистов сердечно-сосудистая система развита настолько хорошо, что их пульс может составлять 40 ударов в минуту, и этого достаточно для кровоснабжения всех внутренних органов.Чтобы развить выносливость сердечной мышцы, нужны кардио-нагрузки, для начала достаточно 150 минут упражнений в неделю. Измерить текущий пульс можно при помощи фитнес-трекера или без использования современных технологий. Пульс лучше всего прощупывается на запястье, в локтевых сгибах и на шее, если приложить руку к этой зоне, то определить число ударов за минуту будет несложно.Пульс не стабилен, но количество ударов в минуту в покое у здорового человека всегда будет практически одинаковым. Удары должны быть равномерными, без задержек и учащений. Измерять пульс нужно регулярно, особенно при плохом самочувствии и появлении тревожных симптомов. Если количество ударов в минуту становится выше или ниже, меняется ритм сердцебиения, то это говорит о срочной необходимости обратиться ко врачу.