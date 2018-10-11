Теплая осень: 11 продуктов, которые помогут согреться в межсезонье

С приходом осенних холодов и сырости мы начинаем кутаться в толстые свитера и шарфы. Возможно, вы удивитесь, но теплая одежда — не самый эффективный способ согреться. Ведь если организм вырабатывает недостаточно тепловой энергии, вы все равно будете мерзнуть. Как же ему помочь? Очень просто — правильно питаться.Во время еды в организме запускается термогенез — калории, поступающие из пищи, сжигаются, и выделяется тепло. Существует ряд продуктов, способных усилить этот процесс.Продукты с высоким содержанием животного белкаИсследования сотрудников Наваррского университета в Испании доказали, что продукты, содержащие протеин животного происхождения, усиливают термогенез лучше, чем высокоуглеводистая и высокожировая пища. Красное и белое мясо, птица, рыба, печень, яйца, сыр и творог — все они богаты белком и отлично подойдут для осеннего стола. Кроме того, в мясе и птице содержится много железа, которое активно участвует в терморегуляции организма.БобовыеНамного полезнее макарон будет гарнир из фасоли, нута, чечевицы, бобов, гороха. Снабжая организм растительным белком и углеводами, они надолго дарят чувство сытости и, медленно усваиваясь, способствуют выделению тепла.Цельнозерновые кашиОсенью и зимой особенно важно начинать день с тарелки вкусной цельнозерновой каши — овсяной, гречневой, пшенной, кукурузной, ячневой, перловой. Дело в том, что утром температура тела еще довольно низкая, поэтому перед выходом на холодную улицу нужно хорошо прогреться. И тут на помощь придут крупы, богатые клетчаткой, — на ее переваривание требуется много энергозатрат, и организм начинает усиленно выделять тепло. Такой завтрак не только согреет, но и насытит на несколько часов.Сезонные овощи и корнеплодыОсень дарит нам урожай разнообразных овощей и корнеплодов. Тыква, морковь, свекла, капуста, редька, сельдерей, томаты, стручковая фасоль, болгарский перец, кабачки, баклажаны, репа, брюква, патиссоны, картофель — все они богаты не только витаминами, но и сложными углеводами, а потому обладают превосходным согревающим эффектом, особенно в тушеном и запеченном виде. Картофель к тому же — ценный источник калия, который улучшает состояние сосудов и нормализует кровообращение, важное для поддержания тепла.СупыКогда на улице промозгло и сыро, душа сама просит тарелочку горячего наваристого супа. И не зря: ведь в супах содержится много согревающих ингредиентов. Во-первых, мясной бульон и мясо (рыба, птица) — источник белка. Во-вторых, картофель, капуста и корнеплоды (морковь, свекла, сельдерей), богатые медленными углеводами. В-третьих, специи, усиливающие кровообращение. В-четвертых, крупы или бобовые — еще один источник сложных углеводов. Ко всему прочему суп — это многокомпонентное блюдо, поэтому на его переваривание требуется много времени и энергии, а значит, организму придется выделять большое количество тепла.Сливочное маслоЖиры животного происхождения дают организму много энергии для поддержания тепла, но при этом являются довольно калорийными. Злоупотреблять ими не стоит, но если на улице очень холодно, немного сливочного масла пойдет вам только на пользу.БананыСпелый банан — отличный перекус в осенний непогожий день. Во-первых, фрукт содержит магний, который нормализует работу щитовидной железы и надпочечников, отвечающих за терморегуляцию организма. Во-вторых, бананы богаты железом, важным для кровоснабжения и поддержания нормальной температуры тела. Ну а в-третьих, яркий желтый цвет банана оказывает согревающее действие и поднимает настроение.ИмбирьСогревающие и бодрящие напитки на основе корня имбиря необычайно популярны в холодное время года. Имбирь содержит гингерол — вещество, которое активно усиливает кровообращение и выделение тепла организмом. Приготовить имбирный чай совсем несложно — при желании его можно комбинировать с ягодами, цитрусовыми и другими фруктами, медом. Кроме того, напиток отлично помогает бороться с вирусами и инфекциями.ПряностиЩепотка душистых пряностей не только придаст вашим блюдам изысканный вкус и аромат, но и поможет согреться. Острые виды перца, чеснок, лук, базилик, корица, тмин, паприка, куркума, шафран, гвоздика, кумин, горчица, розмарин, укроп и петрушка — все они улучшают кровообращение и стимулируют обмен веществ, повышая тем самым температуру тела. Кроме того, пряности защищают от простудных заболеваний и сезонной депрессии, а также способствуют очищению организма от шлаков.МедО согревающих свойствах натурального меда знает каждый. Употреблять его летом в жару нежелательно, а вот осенью он может стать настоящим спасением от холода и сырости. Мед хорошо стимулирует кровообращение, повышая тем самым температуру тела, и улучшает обмен веществ. Хотите быстро согреться — выпейте горячего чаю с ложкой меда. Кроме того, сладкое лакомство — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов.КофеВ морозный день приятно побаловать себя чашкой горячего кофе. Но согревающий эффект напитка — не только в его высокой температуре. Кофеин ускоряет обмен веществ и высвобождает жирные кислоты из жировых тканей организма — в результате телу становится тепло. При этом вы можете пить даже холодный кофе — он все равно окажет согревающее действие. Удивительно, правда?Зеленый чайКак и кофе, зеленый чай содержит большое количество кофеина, который стимулирует выделение тепла в организме. Согревающий эффект усиливают флавоноиды и катехины, которыми также богат напиток. А еще зеленый чай — настоящий чемпион по сжиганию калорий.Что не поможет согретьсяМногие до сих пор верят, что алкоголь помогает согреться на холоде. Однако этот миф давно развенчан. Спиртное действительно расширяет сосуды и способствует приливу тепла. Однако через короткое время организм начинает отдавать тепловую энергию вовне, и тело быстро охлаждается — в тяжелых случаях это может стать причиной гипотермии и обморожений.