Калий: продукты, наиболее богатые этим минералом

Когда нам говорят о том, что необходимо включить больше калия в свою диету, большинство из нас обычно думает о бананах. Но ведь калий можно найти и в других продуктах!Таким образом ты сможешь получать достаточное количество калия, питаясь разнообразно и без скуки. Стоит иметь в виду, что этот минерал участвует в большом количестве органических процессов нашего организма.Что такое калий и для чего он нужен?Речь идёт о минерале-диуретике, который избавляет наше тело от избытка жидкости и соли. Поэтому дефицит калия склонен усиливать задержку жидкости, отеки и гипертонию.Если ты ешь много соли и не пьёшь достаточно воды, необходимо включить в свой рацион больше пищи с содержанием калия.Сильный дефицит калия способен вызывать серьёзные проблемы со здоровьем, например, нарушения работы нервной системы, почек и сердца.Благодаря этому минералу клетки нашего тела остаются увлажнёнными и здоровыми, а также получают больше питательных веществ. Помимо этого благодаря калию они лучше очищаются от токсинов.Особенно важен калий для людей, которые занимаются спортом. Именно поэтому мы так часто видим спортсменов (например, теннисистов), перекусывающих бананами в промежутках между соревнованиями, до и после турниров.Калий наполняет наш организм энергией, восполняет баланс жидкостей и электролитов, которые утрачиваются телом, когда мы потеем. Благодаря этому минералу улучшается передача нервных импульсов, а наша мускулатура легче восстанавливается после физических упражнений.Почему калий так важен?На этом польза калия не заканчивается. Он полезен людям, имеющим проблемы с сердцем и гипертонию. Дело в том, что калий регулирует сердечный ритм и артериальное давление, а также позволяет избежать аритмии.Диета с большим количеством калия и с низким содержанием натрия защищает здоровье наших почек. В результате этим органам удаётся лучше фильтровать кровь. Благодаря этому не только улучшается наше кровообращение, но и снижается риск формирования камней в почках.Все полезные свойства калия невозможно перечислить. Например, он является великолепным антиоксидантом, способным бороться со свободными радикалами, выводя их из строя.Благодаря калию нам удаётся защитить наши кости от потери минералов и развития остеопороза. Последнее обусловлено тем, что калий препятствует вымыванию кальция вместе с мочой.Наконец, калий влияет на выработку желудочных соков, а также участвует в метаболических процессах, например, в производстве инсулина и поддержании необходимого баланса жидкостей в организме.Богатые калием продуктыКаждый взрослый человек ежедневно нуждается в 3000-4000 мг. калия.Будет полезно знать, что все натуральные продукты содержат больше калия, чем натрия. Тем не менее, процессы обработки пищи нарушают эту пропорцию.Это означает, что для профилактики дефицита калия необходимо есть больше свежих продуктов и свести к минимуму вторые. Как именно это сделать? Ответ простой: с помощью сбалансированного питания.1. МангольдЭта зелень содержит много витаминов. Мангольд можно использовать для приготовления пирожков, супов и бутербродов.Это один из наиболее богатых калием видов салата. Так, каждые 100 граммов свежего мангольда содержат 380 миллиграммов калия.Учитывая то, что один стакан этой зелени весит около 200 граммов, легко можно себе представить, что включить эту зелень в свой ежедневный рацион не так уж и сложно.2. АвокадоЭти фрукты отличаются высоким содержанием магния, клетчатки, витамина Е и калия. Они благотворным образом воздействуют на нервную систему, сердце и кожу человека.Авокадо идеально подходит людям, страдающим депрессией и бессонницей.Эти фрукты помогают вылечить анемию, облегчают симптомы гастрита и язвы, а также устраняют менструальные боли.3. ЧеримойяЭти тропические фрукты являются одними из наиболее сбалансированных с точки зрения питательной ценности. Они обладают множеством целебных свойств, а каждые 100 граммов черимойи содержат 382 миллиграмма калия.Можешь есть черимойю в качестве десерта или готовить из неё сладкие блюда.Помимо калия эти фрукты содержат протеины, кальций, железо, фосфор и витамины В1, В2 и В6.4. ТимьянМногие ароматные травы также содержат много калия. Что касается тимьяна, широко используемого в кухне средиземноморских стран, то эта специя является источником содержащего тимол эфирного масла, флавоноидов, аминокислот, кальция, железа и витамина С.Тимьян помогает при лечении инфекционных заболеваний органов дыхания, является мощным натуральным антибиотиком, укрепляет иммунитет и нормализует пищеварение. Благодаря своим противовоспалительным свойствам тимьян способен облегчать боли, возникающие при менструации.5. Расторопша пятнистаяЭто растение, родиной которого являются Средиземноморье и центральная Европа, издавна используется в народной медицине.Помогает при лечении хронических заболеваний жёлчного пузыря и печени.Снижает уровень сахара в крови.Предохраняет от формирования камней в почках.Снижает уровень холестерина.Является сильным витаминным комплексом, особенно рекомендуемым женщинам, недавно родившим ребёнка.На каждые 100 граммов расторопши пятнистой приходится 400 миллиграммов калия.6. БазиликЕщё одна специя, которая обязательно должна присутствовать на кухне каждого человека. Благодаря базилику твои блюда приобретут особые вкусовые нотки и приятный аромат.Родиной базилика является Индия. В наши дни эта трава хорошо известна во всем мире. Базилик представляет собой богатый источник флавоноидов, витаминов В1 и Е, различных эфирных масел и минералов, в том числе и калия.Что касается целебных свойств базилика, то необходимо отметить следующие:Устраняет спазмы (успокаивает боли в животе)Стимулирует (нормализует пищеварение)Усиливает аппетитПредотвращает рвотуПредотвращает тромбообразованиеСнижает артериальное давление7. КартофельЭтот корнеплод можно готовить по-разному. Картофель является неотъемлемой частью диеты людей во всех странах Европы и Америки. При этом он является важным источником калия.Так, с каждыми 100 граммами картофеля наш организм получает 418 миллиграммов калия. Мы рекомендуем тебе готовить картофель на пару, варить его или запекать. Лучше воздержаться от жареного и солёного картофеля.