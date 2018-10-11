Медики рассказали, чем грозит употребление определенных алкогольных напитков

В перечень самых опасных спиртных напитков попало пиво. Оно особенно опасно, если употреблять его в жару. Это провоцирует чрезмерную нагрузку на печень и приводит к ее увеличению. Ликеры, в свою очередь, привлекают многих сладким вкусом. В итоге человек может значительно превысить безопасный лимит потребления, даже не поняв это.Результат - непоправимый вред, нанесенный поджелудочной железе, набор веса из-за калорийности и повышенный риск диабета. Также в списке можно найти шампанское из-за большой вероятности развития болезней печени и желудка. Плюс, согласно статистике, шампанское нередко вызывает сильное алкогольное отравление. По словам экспертов, видимо, как и с ликерами, люди недооценивают опасность этого "легкого" напитка.Но самыми вредными медики признают коктейли. Помимо негативного влияния, оказываемого на внутренние органы, коктейли активно разрушают зубную эмаль и вызывают быстрый набор веса вследствие высокой калорийности