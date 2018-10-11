Очищение воды для питья делает ее опасной

Новое исследование большой группы ученых завершилось вердиктом о том, что процесс очистки воды может делать ее практически токсичной для организма. Подробно об этой работе специалистов рассказывается в новой публикации в Newswise.Авторами проекта, в ходе которого изучались свойства воды после ее очистки, стали исследователи из Калифорнийского университета в Беркли, а также из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе. Они обнаружили, что принятая практика очищения воды может быть крайне небезопасной для человеческого организма.Специалисты пришли к выводу о том, что большинство из существующих способов очищения воды из природных источников для использования в человеческом быту, не уничтожают в ней имеющиеся вредные вещества. Вместо этого, считают ученые, потенциально вредные для здоровья компоненты трансформируются, приобретают другую молекулярную структуру.«В процессе очистки воды происходит выработка вредных веществ. Иногда эти образующиеся в ходе очистки вещества бывают очень токсичными», - заявила соавтор исследования, доктор Карстен Прасс.По словам научных экспертов, наиболее часто в воде из естественных водоемов встречаются фенолы – химические соединения, которые оказываются в природной среде из-за деятельности различных производственных предприятий. Когда на фенольные соединения воздействуют способами очистки, их компоненты трансформируются и становятся токсичнее, заключили авторы проекта.Действие трансформировавшихся фенолов было проверено экспериментальным путем на мышах. Оказалось, что эти соединения оказывают сильное негативное влияние на печень, а также ведут к нарушениям метаболизма, влекущими за собой ожирение и диабет. Уровень повреждения от видоизменившихся фенолов в воде сопоставим с вредом, наносимым сигаретным дымом или автомобильными выхлопами, констатировали биологи.