Ученые призывают следовать 9 советам, чтобы предотвратить развитие рака

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Каждый год на лечение рака во всем мире тратится колоссальная сумма. Только в США она составляет $ 1,16 трлн. При этом, согласно статистике, 50 % случаев заболевания этим недугом можно было бы предотвратить. Конечно, причины развития рака не всегда получается легко установить, но ученые пытаются решить эту проблему. Эксперты собрали последние исследования, в которых говорится о способах предотвращения онкологических заболеваний, и расскажем о подобных советах врачей.1. Всегда наносите солнцезащитный кремДжозеф Собанко, дерматолог из Университета Пенсильвании, утверждает, что наша кожа является достаточно легкой мишенью для рака. Поэтому каждый раз, когда находится под солнцем, он наносит солнцезащитный крем с высоким SPF. Конечно, в странах, расположенных севернее, где солнце не круглый год, можно не наносить его в отсутствие солнечных дней, но в любом отпуске или летом никогда не стоит забывать о защите своей кожи.2. Выбирайте овощи насыщенного зеленого цветаУстановлено, что в зеленых овощах содержится большое количество хлорофилла, что дает им насыщенный цвет и, кроме того, влияет на благоприятное сочетание с таким элементом, как магний. Группа ученых из различных медицинских институтов подчеркнула, что магний является один из главных веществ для профилактики рака толстой кишки у женщин.С этим мнением также согласен представитель Центра онкологии Моффита Филипп Шписс, который делится своим «зеленым» рецептом. Филипп каждое утро тушит 1/4 стакана шпината, затем смешивает его с одним яйцом, после чего дополнительно вливает стакан яичного белка, затем добавляет щепотку тертого сыра, авокадо и соус чили. Получается смесь, идеально подходящая для ролла. Шписс говорит, что это одно из лучших противораковых блюд.3. Попробуйте употреблять аспирин каждый день, если он вам не противопоказанДля профилактики рака толстой кишки Даниэль Розенберг из Университета Коннектикута советует принимать 81 мг аспирина ежедневно. Проводившееся в течение 20 лет исследование доказало, что у людей, которые принимали аспирин ежедневно в течение 1 года, уменьшался риск смерти от рака толстой кишки.Однако с аспирином лучше быть осторожными и перед началом употребления проконсультироваться с врачом: специалисты не рекомендуют употреблять его людям, которые страдают от болезней почек и печени, и тем, у кого высокое кровяное давление.4. Используйте меньше пластикаПрофессор из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Джун Чан говорит, что лучше сократить использование пластиковых упаковок. Связано это с тем, что в пластике могут содержаться химикаты, способные вызвать рак. Поэтому, покупая что-то в магазине или собирая обед с собой, выбирайте бумажные пакеты или керамическую посуду, как это делает Джун Чан.Также рекомендуется установить фильтр на водопроводную воду, чтобы избежать покупки бутилированной. Лучше пить отфильтрованную воду из-под крана, нежели покупную в бутылках, потому что нередко вода из водопровода может оказаться даже лучше, чем та, что продается в бутылках в магазине, поскольку не взаимодействует с пластиком.5. Ешьте орехи каждый деньЭтот пункт хорошо нужно усвоить тем, у кого есть привычка курить. Национальный институт здоровья доказал, что курильщики, которые часто едят орехи, менее склонны к заболеванию раком легких. Такой результат обусловлен тем, что орехи способны замедлить окислительный стресс в организме, который связан с курением.Например, онколог из Института онкологии Даны-Фарбера Мэттью Юргелон каждый день ест фисташки или миндаль. Но внимание можно обратить не только на них, но и на бразильский орех. В нем содержится большое количество селена, антиокислительные свойства которого снижают риск развития рака мочевого пузыря у женщин. Поэтому рекомендуется завести привычку съедать 20 орехов ежедневно.6. Ешьте больше рыбы, а не мясаКристофер Сайгал, уролог Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, предлагает отказаться от частого употребления мяса. Своим пациентам он говорит, что полезная еда для сердца может оказаться той самой едой, которая снизит вероятность рака простаты. Кроме того, большое количество мяса может привести к развитию рака толстой кишки.Также ученые обращают внимание на то, что лучше вообще не покупать в магазинах уже готовое мясо, если уж и хочется его съесть, то нужно готовить его дома и желательно предварительно замариновать в розмарине и тимьяне. Эти травы имеют антиоксидантные свойства, которые не дадут проникнуть в мясо опасным для здоровья веществам.7. Занимайтесь спортом регулярноНе нужно мучить себя ежедневными многочасовыми тренировками. Достаточно тратить на спорт порядка 2,5 часа неделю. Исследование доказало, что постоянная активность снижает вероятность смерти от рака примерно на 30 % в сравнении с теми, кто ведет малоподвижный образ жизни.Также активный образ жизни поможет избежать накопления лишних килограммов, которые увеличивают риск рака молочной железы, почек, пищевода и других органов. Так, онколог из Кливлендского института раковых заболеваний Кит МакКрэ хоть и ведет без того насыщенную жизнь, но все равно активно занимается велоспортом, проезжая больше 30 км каждый день.8. Отдавайте предпочтение овощам и фруктамВ овощах и фруктах содержится клетчатка, которая способна сохранить бактерии, помогающие при необходимости кишечнику бороться с раком. Кроме этого, такие бактерии успокаивают воспаления и даже защищают молекулы ДНК. Самые активные бактерии для профилактики рака можно получить из брокколи, капусты, черники, малины, помидоров.9. Не пользуйтесь химчисткойПри традиционной химчистке используется растворитель перхлорэтилен. Это вещество способно вызвать рак печени и почек. Главную же опасность представляет обработка одежды таким способом и использование в самом процессе старого оборудования. Чтобы обезопасить себя от такой чистки, при покупке одежды внимательно смотрите на ярлыки: если там есть кружок, в котором стоит буква «Р», то лучше не брать такую вещь, ведь именно это обозначение говорит о том, что при химчистке будет использован перхлорэтилен.