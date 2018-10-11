Минеральная вода может губительно влиять на организм

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Ученые шокировали признанием о том, к каким нарушениям в организме может приводить питье безобидной на первый взгляд минералки.Исследователи из научного журнала Nature обнаружили, что вода, содержащая в себе много фтора, способна оказаться причиной гормональных нарушений. Фторированная вода может негативно повлиять на выработку гормонов щитовидной железы, предостерегли эксперты.По словам научных специалистов, питье такой воды в некоторых случаях приводит к изменениям в уровнях гормонов Т3 и Т4.«Это в свою очередь может привести к гипертонии, развитию рака щитовидной железы, а для беременных это может быть чревато преждевременными родами или выкидышем», - приводится мнение ученых.Исследователи советуют следить за уровнем фтора в воде и не усердствовать с употреблением минералки. Не стоит забывать, что минеральная вода – это источник различных биоактивных компонентов, их чрезмерная доза для организма может оказаться вредной и опасной, как и все чрезмерное, отметили эксперты.