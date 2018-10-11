Ученые назвали способ быстро восстановить печень

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Американские специалисты из Орегонского университета рассказали, как оздоровить печень, не прибегая к лекарствам.Ученые пришли к выводу, что для улучшения функций печени нужно обязательно понижать в своем ежедневном рационе потребление сахара, совмещая это с физическими нагрузками и контролем над употреблением калорий.Из продуктов, которые вредят печени, самыми опасными обычно считаются такие, которые содержат много жира, холестерина. Американские исследователи отмечают, что коррекция питания даже в плане жирной еды будет не столь действенной, если не уменьшить уровень сахара в рационе.«Ограничения в жирной и холестериновой еде эффективно помогают нормализовать вес и восстановить обмен веществ, однако если игнорировать сахар, то лечение значительно затянется», - заявили эксперты.Именно пренебрежение здоровым питанием, по мнению исследователей, приведет к тому, что к 2020 году резко возрастет количество людей с воспаленной печенью, которые в дальнейшем будут нуждаться в пересадке органа. До 30 % взрослого населения сегодня имеют жировые отложения в печени, не связанные с алкогольной зависимостью, с тревогой констатируют ученые.