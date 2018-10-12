Мерцательная аритмия быстро приближает старческий маразм

Аритмия сердца может увеличить риск человека столкнуться со старческим слабоумием. Особенно опасна мерцательная аритмия, как показало исследование.Нарушения ритма сердца увеличивают риск развития старческого слабоумия, как выяснили исследователи из Каролинского института в Стокгольме. Оказалось, что страдающие от мерцательной аритмии люди сталкиваются с более быстрым снижением мыслительной деятельности и памяти, из-за чего им грозит повышенный риск старческого слабоумия, если сравнивать с теми, у кого нет аритмии. Мерцательная аритмия сопровождается учащенным сердцебиением, это расстройство ритма сердца значительно увеличивает риск инфарктов и инсультов, оно требует пожизненного приема лекарств для стабилизации сердцебиения.Если эти лекарства не принимать, то кровь может очень быстро заполнить сердце из-за его чрезмерных сокращений, что повышает риск формирования тромбов, которые могут добраться до мозга и спровоцировать инсульт. Хорошая новость заключается в том, что если пациенты всё-таки проводят лечение мерцательной аритмии за счёт приёма лекарств из категории антикоагулянтов для разжижения крови, то в их случае вероятность развитие старческого слабоумия гораздо ниже, по сравнению с теми, кто этих лекарств не принимает.