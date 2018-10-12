Главные мифы и факты о рассеянном склерозе

Рассеянный склероз - это аутоиммунное заболевание, которое вызывается истончением миелиновой оболочки нервов. Обычно болезнь начинается в возрасте от 15 до 60 лет, и женщины подвержены ей в два-три раза чаще мужчин. Симптомы рассеянного склероза различаются, поскольку сама болезнь делится на 4 типа, в зависимости от скорости развития и количества ремиссий. В целом, рассеянный склероз чаще всего приводит человека к инвалидной коляске, поскольку без миелиновой оболочки мозг не может нормально передавать нервам сигналы об управлении конечностями. К сожалению, болезнь является неизлечимой, но существуют лекарства, способные несколько затормозить ее развитие (в зависимости от типа РС).Рассеянный склероз - это одно из самых распространённых нейродегенеративных заболеваний, с которым связано много мифов. К примеру, утверждается, что жертвы рассеянного склероза быстро умирают. На самом деле, пациенты с РС могут рассчитывать на нормальную продолжительность жизни, хотя она и не будет иметь такого качества, как у людей, не столкнувшихся с этой болезнью. Не существует два одинаково протекающих случая рассеянного склероза. У кого-то поначалу немеют конечности, развиваются тяжелые параличи или теряется зрение, а у кого-то болезнь годами протекает без выраженных тяжелых симптомов, и лишь лет через 10-15 человек начинает пользоваться палочкой при ходьбе.Не следует считать, что рассеянный склероз это болезнь пожилых людей. На самом деле, чаще всего она начинается в возрасте от 20 до 50 лет, и ей бывают подвержены даже подростки. Не существует подтверждений тому, что заболеваемость рассеянным склерозом в мире увеличивается. Женщины с этой болезнью могут зачать и родить ребенка, а также кормить его грудью. Хотя гены играют определенную роль при развитии рассеянного склероза, эта болезнь не считается строго генетической. Не стоит думать, что жертвам рассеянного склероза надо отказываться от физических нагрузок. Данный недуг неизлечим, но есть вероятность добиться длительной ремиссии с помощью ныне существующих лекарств, либо экспериментального лечения вроде трансплантаций стволовых клеток.